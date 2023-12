Zdroj: pixabay.com Klienti známej banky hlásia nepríjemné PROBLÉMY: Inštitúcia REAGUJE Viacerí klienti jednej z bánk zaznamenali nečakané problémy. Čo na to banka? 5. december 2023 Zo Slovenska

Klienti Fio banky sa v posledných dňoch sťažujú na nepríjemné problémy. Trápiť ich má oneskorené pripisovanie platieb na účet.

Hovoria o problémoch

Medzi problémami klienti spomínajú aj oneskorené zúčtovanie transakcií. Na problém upozornil portál zive.sk.

„Máte nejaké technické problémy? Včerajšie platby sa pripísali až o polnoci a dnešné ešte nenabehli,“ napísala pod jedným z príspevkov banky na sociálnej sieti Alena.

Pod iným príspevkom sa na podobný problém pýtala aj Lea: „Dobrý deň, evidujete problémy/ veľký časový sklz s prijatými platbami?“

Čo na to banka?

Server získal vyjadrenie banky. Podľa nej nejde o žiadny plošný problém a klienti, ktorí evidujú oneskorené pripísanie prostriedkov, sa majú obrátiť na pobočku alebo na Fio servis.

„V posledných dvoch týždňoch sme nezaznamenali žiadne plošné problémy s pripisovaním platieb. Minulý týždeň v piatok sme pozorovali krátkodobé spomalenie SEPA platieb, ale súčasne by sme chceli zdôrazniť, že naše platobné systémy aktuálne fungujú štandardne a platby sa spracovávajú v stanovenom časovom rámci, a to do konca nasledujúceho pracovného dňa,“ povedal pre zive.sk Jozef Daňo z marketingu Fio banky.

Foto: ilustračné

