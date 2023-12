Zdroj: instagram.com/pavolhabera Habera nahral novú vianočnú pesničku: V rádiách ju počuť nebudete, ODMIETLI ju! Legendárny hudobník Pavol Habera potešil fanúšikov novou vianočnou piesňou. Poslal ju aj do rádia, no to ju zmietlo zo stola. Prečo novú pieseň odmietli? 5. december 2023 Kultúra

Pavol Habera sa podelil o novú vianočnú pesničku Nikto nemusí byť sám. „Dostávam od vás otázky, či bude aj nejaký videoklip k tej novej vianočnej pesničke. Odpoveď znie, no samozrejme, už je! A dal som si na produkcii záležať a poňal som to od stylingu až po výpravu veľmi independent. Vianočná nálada jak víííno,“ napísal humorne k amatérskemu videoklipu, na ktorom sám spevák odhŕňa na dvore sneh.

Oslovil rádio

Podľa komentárov pod videom sú fanúšikovia nadšení. Ak si však mysleli, že im nová pesnička spríjemní predvianočný čas aj z rádia, budú sklamaní.

„Táto nová internetová doba má výhody a aj nevýhody. Hneď vysvetlím, na čo teraz narážam. Keď my hudobníci urobíme novú pesničku, tak ju vždy ponúkame aj rádiám v Česku a na Slovensku, že či by ju bolo možné občas zahrať. Samozrejme, všetci sme vtedy presvedčení, že sme urobili tú naj pieseň na svete. Ale páni z rádií nás vždy veľmi rýchlo z tohto nášho dojmu vyliečia a hrať to väčšinou odmietnu. Občas aj s rôznym odôvodnením, napríklad, že to ešte nie je hit. Je to niekedy veľká sranda“ vysvetľuje Habera fanúšikom.

Dôvod prekvapí

Podobný osud zasiahol aj novú skladbu Nikto nemusí byť sám. „Prečo to tu píšem? Je jasné, že ponúknem aj túto novú vianočnú do rádií a pre pár týždňami sme ju poslali šéfovi jedného z najväčších súkromných rádií v Čechách s otázkou, či si vie predstaviť, že by ju okolo Vianoc hrali,“ pokračuje spevák.

„Odpoveď bola, že je až moc americká a že takéto veci (Sinatrovky) v Čechách veľmi nejdú. Teraz neviem, či je dobrá alebo zlá, ale viem, že je americká. No a to sa naozaj nesťažujem, pretože dnes v časoch sociálnych sietí a internetu si dobrá pieseň nájde svojho poslucháča aj inou cestou. A ak nie, tak možno asi naozaj nebude dobrá. Túto pesničku mám hotovú už 3 roky no a keďže som sa dozvedel, že je aj moc americká (musím zapátrať po svojich amerických koreňoch, keďže som ju zložil), tak vám sem dávam aj jej anglickú verziu,“ dodal Pavol Habera.

Anglická verzia má názov Christmas like it used to be. „A ak by sa niekto ako minule pýtal, prečo spievam aj po anglicky, keď som Slovák, tak tu je odpoveď: No preto, lebo po rusky sa mi spievať nechce,“ uzavrel.

