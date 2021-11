Zdroj: Knauf Insulation Štyri zateplené strechy, v ktorých miesto plazenia radšej fúkali Zateplenie nízkych striech môže dať majstrom riadne zabrať. Ukladať po štvornožky izolačné dosky či rolky v nízkom priestore je pomalé, úmorné a ostávajú po ňom medzery. 29. november 2021 Tlačové správy

29. november 2021 Tlačové správy Štyri zateplené strechy, v ktorých miesto plazenia radšej fúkali Zateplenie nízkych striech môže dať majstrom riadne zabrať. Ukladať po štvornožky izolačné dosky či rolky v nízkom priestore je pomalé, úmorné a ostávajú po ňom medzery.

Zdroj: Knauf Insulation

V týchto štyroch domoch s rôznymi typmi striech to vyriešili iným šikovným spôsobom, fúkaním, za niekoľko hodín, bez odpadu a škodlivín.

Fúkaná izolácia si získava stále väčšiu obľubu úplne zaslúžene. Rýchlo a bez neporiadku zateplí strechy a stropy veľmi účinne, pretože vyplní všetky rohy, škáry a ťažko dostupné miesta. Je ideálnym riešením pre niektoré typy konštrukcií – drevené, sadrokartónové a trámové stropy, nízke krovy valbových striech, bungalovy, pultové, dvojplášťové ploché strechy, ale aj duté priečky a drevostavby. Pozrite sa, ako elegantne to ide.

Bungalov s väzníkovým krovom

Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. Ak si vyberiete minerálnu fúkanú izoláciu, získate skutočne ekologický materiál, ktorý je na rozdiel od celulózy bez pridaných chemických látok a absolútne nehorľavý. Pre novostavbu v Hornej Borši v prírodnom prostredí pri jazierku a golfovom ihrisku bola ekologická izolácia ako stvorená. Majitelia ho plánovali využívať hlavne v letnom období a záležalo im na tom, aby sa v horúčavách neprehrieval.

Pre valbovú strechu so sadrokartónovým stropom, ktorá je pre bungalovy typická, zvolil minerálnu fúkanú izoláciu Supafil v hrúbke 40 cm. Táto izolácia „nesadá“, má najlepšiu triedu sadania S1, menšiu ako 1 %, kým výrobcovia celulózových izolácií uvádzajú sadavosť 15 – 20 %, čo si vyžaduje nafúkať do konštrukcie až o 20 % viac materiálu ako pri minerálnej izolácii.

Rodinný dom Hrubá Borša, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, realizácia: DR Invest, fúkaná izolácia: Fúkané izolácie, s.r.o. Martin / Zdroj: Knauf Insulation

Väzníková konštrukcia je obľúbená, pretože je rýchla a jednoduchá, no väčšinou je priestorovo nízka a je v nej ťažké sa pohybovať. Na spodku väzníkov je na závesoch upevnený strop. Minerálna fúkaná izolácia na ňom vytvorí súvislú vrstvu, ktorá dokonale zaizoluje priestor okolo častí väzníkov, elektrických káblov či svietidiel. Klasické zatepľovanie väzníkovej konštrukcie pokladaním rolí alebo izolačných dosiek je prácne, zdĺhavé a ani pri najlepšej snahe nedosahuje kvalitu fúkanej izolácie.

Väzníkový krov so sadrokartónovým stropom, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Fúkané izolácie, s.r.o. Martin (https://www.fukaneizolacie.sk/) / Zdroj: Knauf Insulation

Starší dom s trámovým stropom

Trámový strop je typický pre staršie jednopodlažné sedliacke domy, ale dnes sa využíva aj v mnohých novostavbách. Nachádza sa v ňom vzduchová medzera, no pri zatepľovaní fúkanou izoláciou je zásah do konštrukcie minimálny. Nie je potrebné žiadne veľké sťahovanie alebo stavebné úpravy. Stačí stredom povaly otvoriť záklop na šírku približne 25 – 30cm. Do otvoru sa zasunie hadica a dutý priestor sa vyplní fúkanou izoláciou. Klasický spôsob zatepľovania je v porovnaní s fúkanou izoláciou oveľa prácnejší. V obci Báhoň na západnom Slovensku sa zatepľoval trámový strop v krásnom staršom dome, ktorý prebiehal kompletnou rekonštrukciou.

Rodinný dom Báhoň, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Izolácie MLP / Zdroj: Izolácie MLP

Na strope boli priznané a obnovené nádherné pôvodné trámy a majiteľ chcel zachovať pochôdznu podlahu po celej ploche domu, preto sa vytvoril rošt a následne sa položila nová podlaha z dosák.

Trámový strop, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Izolácie MLP (https://www.izolacie-mlp.sk/) / Zdroj: Izolácie MLP

Kultúrna pamiatka s trámovým stropom

Trámové stropy bývajú aj súčasťou historických budov. Takou je aj kultúrna pamiatka, vila Dr. Kohúta v Martine, ktorá nedávno prešla celkovou rekonštrukciou. Postup pri takýchto budovách býva zložitý, pretože sa musia zachovať historické architektonické prvky. Pri rekonštrukcii zložitej strechy by bol klasický spôsob zatepľovania takmer nemožný, no aj v tomto prípade pomohla technológia fúkanej minerálnej izolácie. V prenajatej Kohútovskej vile v súčasnosti sídli sanatórium pre deti s chorým pohybovým ústrojenstvom. Úspora tepla po zateplení fúkanou izoláciou sa pohybuje okolo 30 % a investícia sa tak vráti na nižších účtoch za vykurovanie už za 3 – 5 rokov.

Vila Dr. Kohúta v Martin, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Fúkané izolácie, s.r.o. Martin / Zdroj: Knauf Insulation

Rekonštrukcia staršieho domu s pultovou strechou

Rodinný dom v Bytči bol postavený ešte v roku 1977, svojím vzhľadom a energetickou úspornosťou sa však dnes môže porovnávať aj s novostavbami. V posledných rokoch prešiel niekoľkými stavebnými úpravami a majiteľ využil pultovú, dvojplášťovú plochú strechu na zateplenie ekologickou minerálnou fúkanou izoláciou. Hoci dom nemá energetický certifikát, majiteľ chcel vytvoriť energetickú a tepelnú pohodu, ako sa len dá.

Rodinný dom Bytča, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Fúkané izolácie, s.r.o. Martin / Zdroj: Knauf Insulation

Pultová strecha, - minerálna fúkaná izolácia Supafil, fúkaná izolácia: Fúkané izolácie, s.r.o. Martin / Zdroj: Knauf Insulation

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: supafil.sk