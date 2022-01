Zdroj: pixabay.com Sú Slováci prelietaví? Menej partneriek počas života majú už len Číňania a Indovia Projekt sa pozrel na mužov z 35 krajín sveta. Zaostril aj na Slovákov. 9. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

9. január 2022 Monika Hanigovská Magazín Sú Slováci prelietaví? Menej partneriek počas života majú už len Číňania a Indovia Projekt sa pozrel na mužov z 35 krajín sveta. Zaostril aj na Slovákov.

V živote každého muža je množstvo dôležitých udalostí, ktoré ho postupne sprevádzajú. Prirodzene sa spájajú aj so sexualitou. Tú sa rozhodla podrobnejšie preskúmať platforma Manual.co, ktorá sa zaoberá mužským duševným zdravím. Posvietila si na mužov z 35 krajín sveta, nevynechala pritom ani Slovákov.

„Naši výskumníci zhromaždili údaje z dôveryhodných zdrojov, aby zistili, v akom priemernom veku prežijú niektoré najvýznamnejšie životné udalosti,“ informuje platforma na svojom webe.

Aké je konečné číslo?

Projekt sa zameral aj na celkový počet sexuálnych partnerov. Ten sa v jednotlivých krajinách líši. Výskum ukázal, že priemerný počet sexuálnych partneriek zastal na čísle 9,3.

Pozrime sa však na niektoré jednotlivé krajiny. V rebríčku vedú Turci, majú za život priemerne 14,5 partneriek. Muži z krajiny polmesiaca tak predbehli aj Indov, ktorí skončili na samom chvoste rebríčka (3). Na druhom mieste sú Austrálčania (13,3) a na treťom skončili muži z Nového Zélandu (13,2).

Slováci sú takmer na chvoste tabuľky. Počas života spoznajú 5,4 žien. V tabuľke nechali za sebou len Číňanov (3,1) a Indov (3).

No Česi skončili v rebríčku vyššie, do ich života vstúpi priemerne 9 partneriek. Projekt však pripomína, že nie je potrebné medzi sebou vzájomne súťažiť. Dôležité je niečo úplne iné. „Vždy by sa mal praktizovať bezpečný, konsenzuálny sex, pričom počet sexuálnych partnerov nesúvisí s ich mierou spokojnosti a sexuálnym životom,“ pripomína doktor Earim Chaudry, ktorý sa spolupodieľal na projekte.

Strata panictva

Projekt sa zameral napríklad aj na prvý sexuálny akt, pretože ho opísal ako „významný zážitok“. Priemerný vek mužov na celom svete vyčíslil na 17,3 roka, no tento údaj sa v jednotlivých krajinách výrazne líši.

Z 35 krajín sú to práve Islanďania, ktorí majú najskoršiu skúsenosť (15,6). Nasledujú hneď Dáni (16,1) a trojku uzatvárajú Švédi (16,2).

Slováci prichádzajú o panictvo vo veku 17,8 roka, zatiaľ čo Česi vo veku 17,2 roka.

Na svoj prvý zážitok so ženou najneskôr spomínajú muži z Malajzie (23). Ďalšie zaujímavé hodnotenia si môžete pozrieť TU.

