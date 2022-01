Zdroj: Reprofoto/TikTok marisaefotieo Žena v lietadle zistila, že má COVID: Izolovala sa 5 hodín na WC. Čo by ste urobili vy? Pasažierka sa otestovala v lietadle a zistila, že má koronu. Rozhodla sa, že najlepšie urobí, ak sa zamkne na toalete. 3. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

Mladá žena sa po tomto kroku dostala do pozornosti médií a širokej verejnosti. Čo sa vôbec stalo? Marisa Fotieo nedávno letela na trase Chicago – Reykjavík, keď ju podľa The Guardian začalo uprostred letu bolieť hrdlo.

Test odhalil koronu

„A tak si išla urobiť na toaletu rýchly test na COVID-19, ktorý potvrdil, že je infikovaná,“ informujú tamojšie britské noviny.

Žena po tomto výsledku ostala zamknutá na toalete lietadla až po zvyšok letu, čo v praxi znamenalo, že v malej kabínke strávila päť hodín. „V lietadle bolo viac ako 150 ľudí, tak som mala strach, že ich nakazím,“ prezradila neskôr pre portál NBC News.

Testy mala negatívne

Svoju zložitú situáciu si chcela odľahčiť, a tak ju natočila na TikTok, kde má už viac ako 4 milióny videní. Mnohí však boli zvedaví na to, ako sa jej vôbec podarilo dostať do lietadla. Marisa vysvetlila, že pred nástupom na palubu si urobila dva PCR testy, no tie boli negatívne.

Po pristátí urobili mladej učiteľke ďalší test, ktorý tento výsledok len potvrdil. Marisa ihneď putovala do tamojšieho hotela Červeného kríža, kde musela podstúpiť 10-dňovú izoláciu.

