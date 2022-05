Zdroj: pixabay.com , TASR , pixabay.com Sulíkovu žiarovku doplnili o RÚRU na pečenie: Zatvorte dvierka a TAKTO ohrievajte jedlo! Je to zlé a bude ešte horšie. Všetko (z)dražie a nárast inflácie je historicky rekordný. Takéto slová počúvajú Slováci z úst politikov každý deň. Ministerstvo hospodárstva prichádza s cennými radami. 1. máj 2022 ELA Zo Slovenska

Je to zlé a bude ešte horšie. Všetko (z)dražie a nárast inflácie je historicky rekordný. Takéto slová počúvajú Slováci z úst politikov každý deň. Ministerstvo hospodárstva prichádza s cennými radami.

Niet nad dobré rady hospodára. Obzvlášť v čase, keď Slováci obracajú v ruke každé euro. A nejde iba o rodiny s nízkymi príjmami či o dôchodcov. Vlna zdražovania, nárast cien energií a veľký otáznik nad tým, ako dopadne „odstrihnutie“ od ruských energií, nedávajú spávať ani kompetentným.

Začalo to žiarovkou

Ako a na čom ušetriť? To sa pýtajú viacerí. S odpoveďou, keď sme o vojne na Ukrajine ani nechyrovali, už v októbri prišiel najviac povolaný: minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Odporúčania nebudem dávať, poviem, čo ja budem robiť. Keďže ceny pôjdu hore, budem viac dbať na to, aby som spotreboval menej. Keď moje deti nechajú v izbe zažnuté svetlo, tak najprv to bude dvihnutý prst, potom to bude pár teplých slov a potom im tú žiarovku vymontujem, keď si nedajú povedať,“ odpovedal pred vyše polrokom Sulík.

Ako ušetriť v kuchyni

Sulíkov rezort hospodárstva sa tentokrát pozrel Slovákom do kuchyne. Konkrétne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý prišiel so zaujímavými detailami, ako konkrétne vie šetriť energiami každý z nás. Veď variť a jesť musíme každý deň.

„V tejto ťažkej dobe, kedy ruská agresia prudko zdvihla ceny energií, a tým nepriamo zdraželi aj ďalšie položky v rodinnom rozpočte, každé ušetrené euro sa počíta,“ začal veľavravný status ministerstva hospodárstva, ktorý je doplnený aj o grafiku.

Reakcie diskutujúcich raz-dva rozvírili aj ostrú kritiku. „Toto nie je výrok hlúposti, ani iná diagnóza, toto je výsmech a poníženie slovenského národa. Berú nás ako rozvojovú krajinu, spozornela by som nad vyjadreniami i konaním, čo bude nasledovať,“ píše v komentári Jana.

„Vám tam načisto drbe, alebo ste všetci tam sfetovaní?! Čo si myslíte, že my žerieme seno?! Sa môžete hanbiť za takéto rady! Vy sa hlavne starajte, aby sme mali plyn čo najlacnejší a je nám jedno čím ho bude štát platiť!,“ komentuje nahnevane Soňa.

„Ušetrili by sme, keby ste na ministerstve prepustili zamestnanca, ktorý toto vymyslel a aj všetkých, čo sa týmto bavkali. Veď toto je snáď celé zlý vtip…,“ odkazuje Sulíkovmu ministerstvu ďalšia diskutujúca.

To je 1. apríl?

Vláda, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová by mali Slovensko zaradiť medzi múdre krajiny Európskej únie (EÚ). Mali by pracovať na riešení, aby Slovensko naďalej bolo zásobované plynom aj ropou. Vyzval ich na to poslanec a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii v NR SR. Tvrdí, že ohrozujú energetickú bezpečnosť SR.

Kritizoval tiež spomínané odporúčania ministerstva hospodárstva, ako šetriť energie. Tie podľa jeho slov zahŕňajú aj také odporúčania, ako „dvere rúry na pečenie majte zatvorené“.

„Ja sa stále pýtam mojich kolegov, ktorí mi to ukazovali, a ma presviedčajú, že si zo mňa neurobili prvý apríl. Lebo toto musí byť prvý apríl,“ dodal.

AKO ŠETRIŤ V KUCHYNI “Najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná, pretože ju nemusíme ani vyrobiť,” hovorí štátny... Posted by Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky on Thursday, April 28, 2022

