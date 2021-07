16 Galéria Foto: Eva Mikulová Ako sa cestuje v pandémii do Bulharska? Zisťovali sme na našej ceste k Čiernemu moru, FOTO Odleteli sme do Bulharska k Čiernemu moru bez cestovky. Čo všetko musí cestovateľ spĺňať a aké opatrenia musí dodržiavať? 29. júl 2021 Eva Mikulová Cestovanie

29. júl 2021 Eva Mikulová Cestovanie Ako sa cestuje v pandémii do Bulharska? Zisťovali sme na našej ceste k Čiernemu moru, FOTO Odleteli sme do Bulharska k Čiernemu moru bez cestovky. Čo všetko musí cestovateľ spĺňať a aké opatrenia musí dodržiavať?

16 Galéria Foto: Eva Mikulová

Do Bulharska sme sa rozhodli odletieť tak, ako to máme vo zvyku už dlhé roky. Čiže bez cestovky na „vlastnú päsť“. Pred pandémiou to bolo jednoduchšie, ale i teraz sú takéto dovolenky ľahko zvládnuteľné, len sa musíte už doma dôkladne pripraviť.

To znamená, zistiť si presné podmienky vstupu do krajiny, ktorú chcete navštíviť. Relevantné informácie hľadajte na oficiálnych stránkach ministerstva zahraničných vecí. Nespoliehajte sa na rôzne internetové fóra na sociálnych sieťach.

Let z Maďarska

Do Burgasu pri Čiernom mori sme odlietali nízkonákladovou leteckou spoločnosťou z Budapešti. Ceny spiatočných leteniek aj s batožinou boli prijateľné a z Košíc nám cesta trvala na letisko okolo 3 hodín.

Keďže všetci sme plne zaočkovaní, žiadne obavy sme z prípadných kontrol nemali. A tak nám cesta ubiehala bez stresu.

Na slovensko-maďarských hraniciach kontroly neboli a milo nás prekvapilo, že v Maďarsku už rúška nie sú v interiéroch povinné ani na letisku.

Takže rúška sme odložili a čakali na náš let. Naše covid pasy nám skontrolovali len pri nástupe do lietadla. V lietadle sme si však už museli nasadiť rúška – nie respirátory.

Opatrenia v Bulharsku

Ešte pred dovolenkou sme si na stránke ministerstva zahraničných vecí, našli informácie o podmienkach vstupu do Bulharska.

Plne zaočkovaní nie sú nijako obmedzovaní a nezaočkovaní musia predložiť testy. Buď antigénový nie starší ako 48 hodín, alebo PCR test – maximálne 72-hodinový.

Musíte tiež vyplniť formulár potrebný na vstup, ktorý vyžaduje bulharská strana. Formulár je jednoduchý a zvládne ho každý aj keď neviete dobre po anglicky.

Pri prílete na letisko v Burgase sme prešli pasovou kontrolou a každému tiež dôkladne skontrolovali covid pasy. Kto ich nemal v mobile, stačilo predložiť aj vytlačenú verziu. V Bulharsku však v interiéri sú ešte rúška povinné.

Plné pláže, otvorené reštaurácie

Dovolenku sme trávili na známom Slnečnom pobreží a cítili sme sa ako pred pandémiou. Pláže boli plné, diskotéky, bary fungovali, aj masáže. Rúška sme nenosili nikde, len v supermarketoch, v plážových obchodoch nie.

Taktiež známe atrakcie, ako lunaparky, plážové vláčiky či vozenie sa na kočoch sú turistom k dispozícii. Samozrejme, aj plavby loďou a rôzne výlety, ktoré ponúkajú miestne cestovné agentúry. A užijete si i obľúbené retro fotenie.

Dôslednú hygienu však dodržiaval personál v hoteli pri vydávaní jedla. Zo švédskych stolov ste si síce naberali sami, ale čašníci boli v rúškach aj rukaviciach, a každú chvíľu odpratávali zo stolov a všetko čistili.

I cesta domov bola bezproblémová. Dokonca pri nástupe do lietadla už covid pasy nekontrolovali, len palubné lístky. Na letisku v Budapešti sme museli vyplniť jednoduchý formulár, že cez krajinu len prechádzame, čiže doklad o tranzite.

Ani ten nám nakoniec nikto nekontroloval a žiadne kontroly neboli ani na našich hraniciach. Po týchto skúsenostiach vieme, že ciest do zahraničia sa skutočne nemusíte obávať.

16 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Zdroj: Dnes24.sk