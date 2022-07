SVET O SLOVENSKU: V Tesle nečakane končí vysokopostavený Slovák, dôvody sú nejasné

Známu automobilku Tesla opúšťa vysokopostavený manažér slovenského pôvodu Andrej Karpathy. Karpathy sa venoval rozvoju umelej inteligencie a automatizovaného riadenia.

Spoločnosť pred časom svoje oddelenie automatizovaného systému riadenia zredukovala. Či je práve to dôvodom Karpathyho odchodu, nie je zrejmé, sám totiž dôvody svojho odchodu nekonkretizoval, píše Financial Times.

Talentovaný Karpathy v automobilke pracoval päť rokov. Na slovo je skúpy aj čo sa týka jeho plánov do budúcnosti, žiadne konkrétne vraj zatiaľ nemá.

Karpathy si pred pár mesiacmi, po takmer 5 rokoch nepochybne tvrdej práce v Tesle, zobral 4-mesačnú „dovolenku“. Uviedol pritom, že voľno využije na oddych a cestovanie.

A dodal, že sa tiež chce zdokonaliť v oblasti svojich technických schopností, vrátane trénovania neurónových sietí. Takže skôr ako o klasickú dovolenku ide o niečo, čo sa nazýva „sabbatical“, píše magazín Tesla.

Odvetvie, ktorému sa Karpathy v Tesle venoval, zaznamenalo pokrok, nenaplnilo však cieľ šéfa Elona Muska. Ten avizoval, že do roku 2020 spustí prevádzku plne automatizovaného taxíka.

Karpathy odchádza z firmy v čase, keď systém automatizovaného riadenia Tesly preverujú úrady. Americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej prevádzky (NHTSA) vyšetruje sťažnosti, že autá sa pri zapojení systému náhle zastavili a brzdili.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

It’s been a great pleasure to help Tesla towards its goals over the last 5 years and a difficult decision to part ways. In that time, Autopilot graduated from lane keeping to city streets and I look forward to seeing the exceptionally strong Autopilot team continue that momentum.