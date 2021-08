SVET O SLOVENSKU: Ako z rozprávky! Bojnický zámok úplne očaril americkú novinárku

Je to rozprávka, neskutočné, dychberúce, rozplýva sa nad krásami Bojnického zámku americká novinárka, ktorá o tomto historickom klenote napísala reportáž.

Bojnický zámok patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie na Slovensku. Reportáž na americkom portáli theepochtimes.com potvrdzuje, že jeho sláva je skutočne medzinárodná. Autorka textu Louise Bevan je novinárka a spisovateľka, ktorá tomuto historickému klenotu zložila veľkú poctu.

Už titulok reportáže Louise Bevanovej hovorí za všetko: „Ako z rozprávky – Bojnický zámok na Slovensku je splnený sen milovníkov fantázie.“ Autorka podrobne opisuje, čo všetko tu turisti môžu obdivovať.

„Bojnický zámok vám vezme dych. Je to jeden z najviac navštevovaných zámkov sveta a každý rok priláka stovky tisícov návštevníkov,“ uvádza Bevanová.

Pripomína, že nádherné neogotické sály a nádvoria zámku prilákali aj filmárov, ktorí tu nakrúcali mnohé rozprávky a filmy. Čitateľ sa dozvie aj niečo z histórie tejto pamiatky.

Bojnický zámok bol pôvodne len drevenou stavbou a do kamennej podoby ho prestavali až v 13. storočí. Jeho súčasný romantický vzhľad mu dal posledný majiteľ Ján František Pálfi, ktorý ho prestaval do neogotického štýlu.

Čo by to bolo za zámok bez miestnej legendy? K Bojnickému zámku sa viažu minimálne dve povesti a autorka si pre theepochtimes.com vybrala legendu o Čiernej panej.

V dávnych časoch žil medzi týmito múrmi zámku šľachtický pár. Manželia boli šťastní, až kým urodzený pán nemusel odísť do vojny. Jeho manželka sa doma stala obeťou zlých jazykov, ktoré ju ohovárali, že bola svojmu mužovi neverná a dokonca počala s milencom nemanželské dieťa.

„Rozzúrený manžel po príchode domov rozhodol, že žena má skočiť aj s dieťaťom z hradnej veže do priekopy. Ak to prežije, je to znamenie, že je nevinná,“ uvádza portál.