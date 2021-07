Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 SVET O SLOVENSKU: Matovičov postoj k ruskej vakcíne je zvláštny Líder OĽaNO sa po dlhom otáľaní nechal zaočkovať ruskou neregistrovanou vakcínou. Neodpustil si pri tom svoje tradičné útoky, ktoré zaujali české médiá. 28. júl 2021 MI Svet o Slovensku

28. júl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Matovičov postoj k ruskej vakcíne je zvláštny Líder OĽaNO sa po dlhom otáľaní nechal zaočkovať ruskou neregistrovanou vakcínou. Neodpustil si pri tom svoje tradičné útoky, ktoré zaujali české médiá.

Igor Matovič zverejnil, že na očkovanie Sputnikom V sa zaregistroval na poslednú chvíľu a napokon sa aj reálne nechal pichnúť zatiaľ prvou dávkou.

Jeho štipľavý komentár na Facebooku, kde sa snaží obviňovať z nízkeho záujmu o Sputnik V všetkých naokolo, si všimol aj český portál novinky.cz Matovičovi zároveň nastavil zrkadlo.

Kto tu démonizuje?

Líder OĽaNO od začiatku obhajoval Sputnik V slovami, že sa ním chce zaočkovať pol milóna ľudí na Slovensku a on im takto zachraňuje život. Lenže realita ukázala, že Matovič sa veľmi prepočítal a napokon o Sputnik prejavilo záujem len 15-tisíc ľudí. On však nikdy nepripustil, že sa zmýlil a vinu hádže na iných.

„Ak by sa Sputnik nedémonizoval, mohli sme mať zaočkovaných pol milióna ľudí ako Maďari. Pre niektorých však bol cennejší tupý boj proti Rusku a Matovičovi,“ cituje český portál Matovičove vyjadrenie.

Skreslené údaje

Lenže realita je oveľa zložitejšia. Matovič spolu so svojim ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím nemali odvahu pustiť Sputnik V do praxe bez pečiatky Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL), hoci mohli. ŠÚKL zasa odmietol len formálne vyhovieť politickej objednávke a tak sa naťahoval čas.

Odborníci na prieskumy verejnej mienky zároveň už vtedy upozorňovali, že tvrdenie o pol milióne nadšencov Sputnika V je značne skreslené a v žiadnom prípade sa nenájde toľko ľudí ochotných nechať sa aj reálne pichnúť. K spochybneniu ruskej vakcíny napokon prispel aj sám líder OĽaNO.

Ani ja si ho nedám

Český portál si všíma, že aj sám Matovič vysielal zmätočné signály o svojej ochote nechať sa zaočkovať Sputnikom V, čo tiež mohlo odradiť priaznivcov tejto vakcíny. V máji totiž vyhlásil, že sa nechá pichnúť len štandardnou registrovanou vakcínou, pretože so Sputnikom V by mohol mať problémy pri cestovaní do zahraničia.

„Matovič neprezradil, prečo nakoniec zmenil názor,“ píšu novinky.cz.

Dôvodom by mohol byť fakt, že na člena vlády sa vzťahujú iné pravidlá pri cestovaní do zahraničia ako na bežných ľudí. Hlavný hygienik udelil ministrom výnimku, vďaka ktorej nemusia ísť do karantény po návrate z cudziny bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní. Skutočný postoj Igora Matoviča k ruskej neregistrovanej vakcíne je tak minimálne zvláštny.

Zdroj: Dnes24.sk