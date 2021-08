Zdroj: Facebook.com/LESY Slovenskej republiky SVET O SLOVENSKU: Čo sa to deje? Pribúdajú hrozivé konflikty so zvieratami Príklady z celého sveta ukazujú, že súžitie človeka a divokej prírody je čoraz komplikovanejšie. Niektoré incidenty sú hrozivé a platí to aj o Slovensku. 3. august 2021 MI Svet o Slovensku

3. august 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Čo sa to deje? Pribúdajú hrozivé konflikty so zvieratami Príklady z celého sveta ukazujú, že súžitie človeka a divokej prírody je čoraz komplikovanejšie. Niektoré incidenty sú hrozivé a platí to aj o Slovensku.

Portál firstpost.com uvádza, že klimatická kríza v kombinácii s pandémiou koronavírusu čoraz viac komplikuje vzťah medzi ľuďmi a divokou prírodou. Zvieratá prichádzajú o svoje prirodzené teritórium a narúša sa rovnováha ich životného prostredia. Portál uvádza niekoľko príkladov z celého sveta, ktoré dokazujú, že náš vzťah so zvieratami je čoraz komplikovanejší a smrteľnejší.

Na smiech aj plač

Niektoré incidenty s neprispôsobivými chlpáčmi sú smutné, iné zasa skôr na smiech. Portál opisuje problémy s premnoženými diviakmi, ktoré „ničia udržiavané trávniky a golfové ihriská od francúzskej riviéry až po Baltické more.“ Divé svine prenikajú čoraz bližšie k ľudským obydliam a kradnú jedlo.

„Niekedy je to aj vtipné. Po svete sa šírilo virálne video, na ktorom nemecký nudista naháňal diviaka, ktorý mu na pláži ukradol tašku s jedlom a mal v nej aj laptop,“ uvádza firstpost.com.

Potom sú tu však smutné príbehy, ktoré sa končia smrťou. „Stretnutie s medveďom na Slovensku stálo život 57-ročného muža,“ píše portál. Dodáva, že tento incident opätovne oživil debaty o znížení počtu tejto najväčšej šelmy na Slovensku, ktorá je podľa poľovníkov premnožená.

Nebezpečné slony

Rovnaká debata o znižovaní počtov divokých zvierat sa vedie aj vo Francúzsku, kde by chceli strieľať vlkov. „V krajine sa im veľmi darí od roku 1992. Pred tým ich poľovníci takmer úplne vyhubili,“ dodáva portál. Vlkov pritom vo Francúzsku nie je ani zďaleka toľko ako v Taliansku, Španielsku alebo v Rumunsku.

V USA však poľovníci uspeli a bývalý americký prezident Donald Trump zrušil federálny zákaz lovu vlkov. Okamžite ich tak začali strieľať ako cennú trofej. Následky boli strašné.

„V marci poľovníci vo Wisconsine zabili 216 vlkov za 60 hodín, čo sa rovná pätine ich celej populácie v tomto americkom štáte,“ píše firstpost.com.

Pandemické lockdowny po celom svete umožnili divými zvieratám nerušene prenikať hlbšie do miest a dedín. Po vyprázdnených japonských staniciach metra sa prechádzali jelene sika a po centre Tel Avivu zasa šakaly.

Horšie to však mali v Číne, kde sa do pohybu dalo veľké stádo slonov z rezervácie v provincii Yunnan. „Úrady museli evakuovať 3 500 ľudí, ktorých obydlia stáli slonom v ceste a stovky nákladných áut im museli skrížiť trasu, aby sa nedostali do hustejšie obývaných lokalít,“ dodáva portál.

Zdroj: Dnes24.sk