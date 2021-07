Zdroj: Dnes24.sk SVET O SLOVENSKU: S mladými Čechmi sa už musíme baviť po anglicky Pre mladú generáciu Čechov je už slovenčina ťažko zrozumiteľný jazyk a to najmä v písanej podobe. Niekedy sa aj tvária, že nerozumejú, hoci by mohli. 30. júl 2021 MI Svet o Slovensku

30. júl 2021

SVET O SLOVENSKU: S mladými Čechmi sa už musíme baviť po anglicky

Pre mladú generáciu Čechov je už slovenčina ťažko zrozumiteľný jazyk a to najmä v písanej podobe. Niekedy sa aj tvária, že nerozumejú, hoci by mohli.

Český portál televízie CNN Prima News informuje o smutnom fenoméne – Česi a Slováci sa síce radi označujú za bratov, ale navzájom si vo svojich vlastných jazykoch stále menej rozumejú. Zlepšiť by to chcelo spoločné podujatie Mesiac autorského čítania, ktoré sa koná v Brne, Ostrave a Bratislave.

Ťažké slová

Český portál hneď úvode uvádza niekoľko slovenských viet, ktoré by pre mladých Čechov boli už tvrdým orieškom na rozlúsknutie: „Z nosa mi kvapká hrdzavá krv. Ako ma šéf karhal. Ligotal sa čistotou.“ Sú to vety z románu spisovateľa Laca Keratyho, ktorého CNN Prima News vyspovedal.

„Pre mňa je až nepochopiteľné, že Česi potrebujú preklady mojich kníh. Ja už dávno nerozlišujem, či čítam po slovensky alebo po česky,“ hovorí spisovateľ.

Portál dodáva, že Česi už takmer vôbec nečítajú knihy v slovenčine, pretože je to pre nich „ťažko zrozumiteľný jazyk“ v písanej podobe. To platí najmä pre mladú generáciu, ale čítať v slovenčine sa vraj nikdy veľmi nechcelo ani starším ročníkom, ktoré žili ešte v Československu.

Pravdou však je, že podobný problém s literatúrou v češtine majú aj mladí Slováci. Ponuka kníh v češtine v slovenských kníhkupectvách sa stále stenčuje a dominuje už len v odbornej literatúre. „Ešte pred desiatimi rokmi boli slovenské kníhkupectvá plné českých titulov, ale dnes už to neplatí,“ píše portál.

Radšej po anglicky

Jazykové vzďaľovanie sa oboch národov, ktoré kedysi tvorili jeden štát, je pre mnohých Čechov i Slovákov smutným zážitkom. Trend je zjavne taký, že v blízkej budúcnosti už nebudú schopní sa voľne dohovoriť.

„Keď som sa stretol s partiou českých tínedžerov na Malte ešte pred covidom, tak mi nerozumeli a dokonca sme museli prejsť do angličtiny,“ smutne uvádza Laco Kerata.

Portál cituje aj slová slovenskej spisovateľky Zuzany Kepplovej, ktorá sa stále nedokáže zmieriť s prekladmi jej diel do češtiny. Zdá sa jej to zbytočné, ale na druhej strane uznáva, že inak to už nejde.

Cudzí jazyk

„Čeština je cudzí jazyk, s tým sa nedá nič robiť. Na prekladoch svojich kníh vidím, že čeština má aj úplne iný myšlienkový systém ako slovenčina, takže preklad nie je len o tom, že sa vymenia slová,“ hovorí Zuzana Kepplová.

CNN Prima News uvádza, že Česi po rozpade spoločného štátu zabudli slovenčinu až príliš rýchlo, hoci ju stále vo svojom okolí počúvajú v školách i na pracovisku.

„Je to asi český národný syndróm. To máte podobné ako Rusi, ktorí vraj nerozumejú po ukrajinsky, alebo skôr nechcú rozumieť,“ dodáva riaditeľ podujatia Mesiac autorského čítania Petr Minařík.

