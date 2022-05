Zdroj: tip od čitateľa SVET O SLOVENSKU: Brutálnu bitku modeliek v Bratislave už rieši britský bulvár Bitkárka pôvodom z Anglicka sa za svoje správanie hanbí, ale tvrdí, že za všetko môžu vyhadzovači z bratislavského baru. 19. máj 2022 rbt Svet o Slovensku

19. máj 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Brutálnu bitku modeliek v Bratislave už rieši britský bulvár Bitkárka pôvodom z Anglicka sa za svoje správanie hanbí, ale tvrdí, že za všetko môžu vyhadzovači z bratislavského baru.

Zdroj: tip od čitateľa

Modelka a playmate, ktorú nafilmovali ako sa bije s polonahou kamarátkou pred bratislavským barom, sa po vytriezvení za svoje správanie veľmi hanbí. Britskému bulvárnemu denníku Daily Mail popísala, čo sa stalo. Zároveň však tvrdí, že na priebeh večera má iba matné spomienky.

Bitka modeliek

„Boli sme do baru pozvané na propagačné fotenie. Zjavne sme sa však nepáčili jednému z vyhadzovačov,“ tvrdí 26–ročná Crystal Foster z anglického Doncasteru. Podľa nej sa vo vnútri baru strhla bitka medzi opitými mužmi. Počas nej mal dať jeden z ochrankárov modelke bezdôvodne facku, ktorá ju poslala na zem.

Druhá modelka Beth Adams sa vraj ponáhľala na pomoc. „Beth bola veľmi opitá, skákala do ľudí a rozbila si pri tom telefón,“ tvrdí Crystal. Namiesto pomoci mala nahnevaná Beth na svoju kamarátku zaútočiť.

Nerozprávajú sa spolu!

„Päť minút muži kopali do mojej hlavy. Ako sa má žena zachovať, keď bola napadnutá a ešte sa k útoku pridá vlastná kamarátka?“ pýta sa Crystal. Nasledovala neľútostná bitka medzi dvomi ženami, pri ktorej lietali parochne, trhali sa šaty, rozdávali sa údery päsťou.

„Nemalo sa to stať. Máme iba matné spomienky. Boli sme roky priateľky. Je to obrovská škoda, ale obe sme boli opité,“ kajá sa Crystal. Na otázku, či sú s Beth stále kamarátky, odpovedala, že od návratu do Veľkej Británie spolu nehovorili.

Ani klub, ani prítomní hostia či okoloidúci v noci policajnú hliadku nezavolali. Modelka tvrdí, že polícia ju kontaktovala dodatočne, ale jej bitku s druhou ženou nevyšetruje.

Zdroj: Dnes24.sk