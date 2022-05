Zdroj: tip od čitateľa Blonďavá bitkárka z virálneho videa PREHOVORILA: Všetko bolo inak, prvý úder dal muž! Brutálna bitka dvoch žien pred bratislavským klubom strhla veľkú pozornosť. Najnovšie vyšla so svojou verziou jedna z aktérok konfliktu. 16. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín

16. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín Blonďavá bitkárka z virálneho videa PREHOVORILA: Všetko bolo inak, prvý úder dal muž! Brutálna bitka dvoch žien pred bratislavským klubom strhla veľkú pozornosť. Najnovšie vyšla so svojou verziou jedna z aktérok konfliktu.

Zdroj: tip od čitateľa

Počas uplynulého víkendu Slovensko obletelo škandalózne video. Na záberoch bolo vidieť dve blondínky v minišatách, ktoré sa navzájom mimoriadne surovo mlátia. Napriek tomu, že sa na ženy upierali pohľady zvedavcov, váľali sa po zemi, vzduchom lietali príčesky a dokonca vykukli aj silikónové prsia.

Úder od vyhadzovača?

K incidentu malo dôjsť pred známym nočným podnikom v Bratislave. Čo dve sporo odeté ženy tak rozhnevalo, ani o koho šlo, nebolo doposiaľ známe.

Portálu topky.sk sa podarilo získať stanovisko jednej z aktérok konfliktu. Má ísť o Angličanku, ktorá sa živí ako modelka a na Slovensko zavítala kvôli pracovnému foteniu.

Cudzinka tvrdí, že konflikt odštartoval pracovník SBS služby, ktorý sa k nej zachoval agresívne a fyzicky ju napadol. K nej a jej kamarátke, s ktorou sa neskôr pobila, bol vraj od začiatku párty nepríjemný. Všetko malo začať ešte vo vnútri, v priestoroch podniku.

„Snažila som sa to zastaviť a v tom ma vyhadzovač udrel do tváre a snažil sa ma zhodiť na zem,“ uviedla pre portál. Následne sa mal strnúť boj, v ktorom sa snažila brániť, no prišli ďalší pracovníci SBS-ky.

„Neurobila som nič zlé a nezaslúžila som si, aby ma udrel muž,“ vyhlásila blondínka.

Má okno

Hoci mladá žena tvrdí, že vyhadzovači prekročili svoje kompetencie, to, prečo sa následne surovo pobila s kamarátkou, vysvetliť nevie.

Uviedla len, že jej priateľka v ten večer vypila trochu viac drinkov a z danej noci si nič nepamätá. „Iba som sa bránila, aby ma v klube nenapadli,“ opakovala.

Incident potvrdil aj samotný podnik. Na svojom instagramovom profile sa bratislavský bar zastal svojich vyhadzovačov a zdôraznil, že šlo o konflikt medzi dvomi aktérkami a pracovníci SBS si len robili svoju prácu.

„Vzhľadom na to, že fyzické útoky začala jedna z aktérok mieriť aj voči hosťom a zamestnancom, ktorí zabezpečujú bezpečnosť v rámci priestorov podniku, tak podľa bezpečnostných postupov boli chránení prioritne naši hostia,“ zdôraznil vo svojej reakcii podnik.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk