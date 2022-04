SVET O SLOVENSKU: Podvod za 23 miliónov! Vďaka európskej prokuratúre ide Slovák za mreže

Muž zo Slovenska bol odsúdený na vyše tri roky za účasť na cezhraničnom daňovom podvode v hodnote 23 miliónov eur. Súd v Mníchove ho poslal za mreže rekordne rýchlo. Od jeho zadržania v novembri 2021 po odsúdenie uplynulo iba šesť mesiacov.

„Odsúdený Slovák bol súčasťou medzinárodnej zločineckej skupiny, ktorá medzi sebou obchodovala s platinovými mincami,“ informuje Luxembourg Times. Niektoré z firiem si na základe tohto kolotoča obchodov neprávom vyžiadali vrátenie DPH. Nemeckému štátu tým spôsobili škodu v hodnote 23 miliónov eur.

Vyšetrovanie podvodu pod vedením Európskej prokuratúry so sídlom v Luxemburgu viedlo k zatknutiam šiestich osôb z Česka, Rumunska a Slovenska. Súčasťou zásahu bolo zmrazenie bankových účtov a zhabanie majetku v Česku a na Slovensku.

Európska prokuratúra koordinuje vyšetrovanie podvodov s európskymi peniazi v 22 krajinách. Päť členských štátov – Poľsko, Maďarsko, Írsko, Dánsko a Švédsko – sa rozhodlo zostať mimo systému. Šéfkou Európskej prokuratúry sa stala úspešná rumunská prokurátorka Laura Kövesi.

Od začatia činnosti v júni 2021 spustila Európska prokuratúra vyšetrovanie viac ako piatich stoviek podvodov za 5,4 miliardy eur. „Vlani zabavila majetok v hodnote takmer 150 miliónov eur, čo je trojnásobok ročných nákladov na jej činnosť,“ informuje The Luxembourg Times.

Prvým Slovákom, odsúdeným na základe vyšetrovania Európskej prokuratúry, bol v novembri minulého roka bývalý starosta z východu Slovenska, ktorý falšoval dokumenty s cieľom získania finančnej podpory z eurofondov.

Ilustračné foto

