1. júl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Lietajúce auto z nás urobilo krajinu Jamesa Bonda a Fantomasa Veľa zahraničných médií si všimlo prvý let slovenského lietajúceho auta AirCar, z letiska v Nitre do Bratislavy. Slovensko má takto slušnú reklamu.

Téme sa venuje aj francúzska verzia portálu yahoo!. Už v titulku píše, že toto slovenské lietajúce auto je hodné Jamesa Bonda. Vo svete už existuje niekoľko konkurenčných strojov ponúkajúcich rovnaký zážitok. Portál vysvetľuje rozdiel v porovnaní so slovenským modelom.

Skutočná vychytávka

AirCair zatiaľ existuje len ako prototyp z dielne konštruktéra Štefana Kleina. Jeho prvý let z Nitry do Bratislavy vzbudil veľkú medzinárodnú pozornosť. Lietajúce auto to zvládlo za zhruba pol hodinu. Francúzi si neodpustili porovnávania so slávnymi filmami, kde sa to vždy hemžilo nevídanými futuristickými strojmi.

„Toto auto vyzerá ako vystrihnuté z filmu o Jamesovi Bondovi alebo Fantomasovi,“ píše francúzsky yahoo!.

Informuje, že AirCar môže letieť rýchlosťou 170 kilometrov za hodinu vo výške až 2 500 metrov. Dolet by malo mať až tisíc kilometrov. Jeho konštruktér už na svojom stroji absolvoval približne 120 letov a chce ho ponúknuť na trh. „AirCar môže odviezť dvoch pasažierov s maximálnou hmotnosťou 200 kilogramov,“ píše portál.

Veľkou výhodou slovenského lietajúceho auta je fakt, že ako palivo používa klasický benzín. Dokáže sa premeniť z pozemného auta na lietajúci stroj za dve minúty a pätnásť sekúnd. Stačí len stlačiť jeden gombík.

Yahoo! si všíma, že na rozdiel od ostatných lietajúcich strojov nedokáže vzlietnuť vertikálne. Preto potrebuje klasickú letiskovú dráhu. Pre využívanie v husto obývanej Európe to môže byť nevýhoda. Záujem sa preto očakáva skôr z krajín, kde nie je dobre vybudovaná cestná infraštruktúra a ľudia potrebujú prekonávať veľké vzdialenosti.

