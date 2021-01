4. január 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Naivného pašeráka drog poriadne dobehli! Stálo to za to?

Slovenský šofér kamióna strávil Vianoce za mrežami a na slobodu sa tak skoro nedostane. Francúzski policajti ho chytili s obrovskou zásielkou marihuany. Jeho odmena mala byť smiešne malá.

Francúzsky portál ladepeche.fr píše o prípade slovenského vodiča kamiónu, ktorého zadržali 20. decembra vo Francúzsku. Colníci u neho našli 216 kg marihuany a 5 kg hašiša. Pred súdom sa naivne vyhováral, že on o drogách nič nevedel.

Smiešna odmena

Slovenský kamionista (32) pracoval tri a pol roka pre rakúsku špedičnú firmu. Každý mesiac otočil niekoľkokrát trasu Rakúsko – Taliansko – Španielsko a naspäť. Na cestách sa zoznámil s istými ľuďmi, ktorí mu ponúkli možnosť privyrobiť si.

„Požiadali ma, aby som pre nich niečo previezol… Rozmýšľal som, či to nie je ilegálne, ale nikdy by mi nenapadlo, že sú to drogy,“ presviedčal neskôr obžalovaný Slovák francúzskeho sudcu.

Drogy by vraj nikdy do svojho kamióna nevzal. Za prevoz neznámeho tovaru vzal 5000 eur. Keby vedel, čo vlastne viezol, zrejme by mu to pripadalo smiešne málo. Drogový náklad marihuany a hašiša mal hodnotu viac ako 658-tisíc eur!

Ak k tomu pripočítame riziko odhalenia a dlhého trestu za mrežami, dá sa povedať, že drogoví priekupníci Slováka poriadne dobehli. Za pár tisíc obetoval vlastnú slobodu a bezúhonnosť.

Tvrdý trest

Francúzsky sudca sa so slovenským kamionistom nemaznal. Odmietol jeho verziu, že o drogách nič nevedel. „Nemôžeme ignorovať fakty. V skutočnosti nechcel vidieť, čo sa skrýva v prevážaných krabiciach,“ cituje ladepeche.fr slová sudcu.

Obhajoba sa snažila zmierňovať Slovákovi situáciu poukazovaním na jeho čistý register trestov a fakt, že s vyšetrovateľmi spolupracoval.

„V celom prípade má len malú úlohu. Nemohol vedieť, že ide o drogy. Mohol to byť aj alkohol alebo cigarety,“ uviedol pred súdom jeho advokát.

„Slovenský šofér napokon dostal tri roky za mrežami, pokutu vo výške 30-tisíc eur a desať rokov zákaz vstupu na francúzske územie,“ dodáva ladepeche.fr.

