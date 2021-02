4. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Necháme sa špehovať cez mobil kvôli korone?

Vedci pracujú na novom projekte, ktorý by mohol pomôcť obmedziť šírenie Covid-19 v populácii. Sľubujú, že súkromie vám to neohrozí, ale môže vás ochrániť.

Niekto by povedal, že sa nenechá špehovať cez mobil, ani keby mu to mohlo pomôcť včas sa izolovať po kontakte s človekom pozitívnym na Covid-19. Ale čo ak by takáto aplikácia vo vašom smartfóne bola anonymná? Slovenskí a poľskí vedci už na tom pracujú.

Kontakty pod kontrolou

Poľský portál thefirstnews.com priniesol informáciu o ambicióznom výskumnom projekte slovenských a poľských vedcov. Cieľom je lepšie sledovať šírenie nákazy koronavírusu a spomaliť tak jej šírenie.

„Vedci chcú vytvoriť systém, ktorý dokáže identifikovať sociálne interakcie a tým pádom sledovať šírenie Covid-19,“ uvádza thefirstnews.com.

Systém sa má sústrediť najmä na vysoko rizikové miesta ako sú firmy, nemocnice, školy a hromadné podujatia. Ľudia by sa do neho mali zapajáť cez svoj smartfón na báze dobrovoľnosti.

„Účastníci budú používať špeciálnu aplikáciu, ktorá ich upozorní na možné riziko kontaktu s infikovaným človekom,“ približuje portál.

Všetko anonymné

Projekt pripomína elektronické trasovanie kontaktov, nad ktorým sa v minulosti uvažovalo, ale stretlo sa to s veľkým odporom. Ľudia sa obávali o stratu súkromia. V slovensko-poľskom projekte by také obavy mali byť vylúčené.

„Systém bude pracovať s lokalizáciou používateľa, ale bude zachovávať úplnú anonymitu,“ uisťuje portál.

Vedci vyvíjajú matematický model, ktorý vďaka získaným údajom dokáže určiť riziko šírenia vírusu medzi ľuďmi.

„Projekt za dva milióny eur zo slovenskej schémy európskych fondov spojí poľský Lukasiewicz – PORT Inštitút, Poľské centrum pre technologický rozvoj a Slovenskú technickú univerzitu,“ dodáva thefirstnews.com.

Kedy by ich spoločná práca mohla mať aj konkrétne výsledky využiteľné v praxi, neuvádza.

Zdroj: Dnes24.sk