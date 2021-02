2. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Vakcínu proti Covid-19 si chceme vyrábať sami

Ak by sa táto vec podarila, určite by spôsobila zvrat v očkovaní proti koronavírusu. Slovensko by rado vzalo výrobu vakcín do vlastných rúk.

Český portál novinky.cz uvádza, že Slovensko má ambiciózny plán vyrábať vakcínu Pfizer/BioNTech vo vlastnej réžii. Informáciu prevzal od portálu vzdravotníctve­.sk. Veľkú novinku oznámil sám minister zdravotníctva Marek Krajčí. Všetko je však ešte otázne.

Bez detailov

O očkovanie proti koronavírusu je na Slovensku obrovský záujem. Termíny v poradovníku pre kategóriu ľudí vo veku nad 75 rokov sa okamžite minuli ako teplé rožky. Vláda opakuje, že by rada urýchlila tempo vakcinácie, ale nie je čím.

Celá Európska únia sa sťažuje, že dodávky očkovacej látky od jednotlivých výrobcov viaznu, všade sa mešká a nezostáva nič iné, len čakať. Slovensko by to rado vzalo do vlastných rúk.

„Slovensko rokuje so spoločnosťou Pfizer/BioNTech o výrobe vakcíny proti Covid-19 na svojom území,“ uvádzajú novinky.cz.

Informáciu potvrdil pre portál vzdravotníctve.sk samotný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ale bez ďalších detailov: „Nebudem to bližšie konkretizovať, ale potvrdzujem, že máme eminentný záujem.“

Nie sme jediní

Slovensko nie je jediná krajina s takýmto nápadom. Francúzsky farmaceutický výrobca Sanofi už dávnejšie uviedol, že sa tiež zapojí do výroby vakcíny Pfizer/BioNTech. A jeho plány sú už celkom konkrétne.

Sanofi vyrobí vo svojom nemeckom závode 125 miliónov dávok očkovacej látky Pfizer/BioNTech. Začať chce už v lete.

V Európe je veľa farmaceutických firiem, ktoré by sa mohli podujať na podobnú výpomoc, ale experti vysvetľujú, že ide o mimoriadne zložitý proces. Výroba vakcíny si vyžaduje veľmi špecifické podmienky a zaškolený personál, čo nedokáže splniť každý výrobca liekov.

