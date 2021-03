Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 SVET O SLOVENSKU: "Nežný" vrah uložil svoju obeť do postele s plyšákom Vraždy z lásky bývajú beštiálne. Tento prípad je však zvláštny svojou krutosťou a sentimentálnosťou zároveň. Vrah po čine išiel rozjímať na Slovensko. 9. marec 2021 MI Svet o Slovensku

9. marec 2021

SVET O SLOVENSKU: "Nežný" vrah uložil svoju obeť do postele s plyšákom

Vraždy z lásky bývajú beštiálne. Tento prípad je však zvláštny svojou krutosťou a sentimentálnosťou zároveň. Vrah po čine išiel rozjímať na Slovensko.

Senát Mestského súdu v Prahe začal prejednávať prípad Tomáša Nálevku, ktorý obzvlášť brutálne zavraždil svoju partnerku po rozchode. Zasadil jej 21 bodných rán a mladá žena (31) bola po celý čas pri vedomí. To, čo s ňou urobil po vražde, je naozaj prekvapujúce.

Brutálne ju ubodal

Portál idnes.cz informuje, že Tomáš sa so svojou partnerkou osudovo pohádal v jej pražskom pobyte po tom, ako sa po jedenástich rokoch rozišli a on sa mal práve odsťahovať.

V kritický večer bol Tomáš opitý a keď sa začal s partnerkou hádať, došlo aj na staré výčitky. Žena ho vraj urazila a on ju podozrieval z nevery. Nebola to ich prvá hádka, pretože vo vzťahu už dlho asistoval alkohol a aj Tomáš mal mať ešte paralelný pomer. V ten večer to však zašlo priďaleko a Tomáš vytiahol na svoju partnerku nôž.

„Opakovane ju bodal do hlavy, hrudníku, chrbta a končatín, čím jej spôsobil 21 bodných rán,“ uviedla na súde štátna zástupkyňa Radka Miclíková.

Vrah sa pred sudcom k svojmu činu priznal, ale prekvapivo ho komentoval. Vraj neverí, že svojej nebohej láske zasadil 21 rán, údajne nekonal racionálne a na všetko si už spomína len matne.

„Ležala tam, ospravedlňovala sa mi. Intenzívne som cítil, ako jej zmĺklo srdce,“ vyhlásil Tomáš.

Podľa štátnej zástupkyne žena umierala obzvlášť trýznivo, pretože počas útoku a aj pár minút po ňom bola stále pri vedomí. Ak by jej vrah rýchlo zavolal záchranku, mala šancu prežiť. On však urobil niečo úplne iné.

Uložil ju do postele

Tomáš sa na lavici obžalovaných rozplakal a začal rozprávať, že prišiel o všetko, čo mu bolo drahé. Po vražde sa skutočne správal zvláštne.

„Telo som uložil do postele, dal som jej obľúbené papučky, dráčika a prikryl som ju,“ uviedol pred sudcom.

Po strašnom čine sa osprchoval, umyl podlahu od krvi a išiel si kúpiť alkohol. Potom sa s fľaškami vrátil späť do bytu k mŕtvej. „Boli sme vo svojom vlastnom vesmíre, len my dvaja. Bola to naša posledná chvíľa,“ dodal vrah sentimentálne.

S plyšákom…

Po tom, ako svoju partnerku nežne uložil s plyšovou hračkou do postele ju ešte na rozlúčku okradol. Vzal si jej tablet, šperky a ďalšie cennosti, z jej karty si vybral peniaze a objednal si jedlo. Potom s vecami nasadol do cudzieho auta Škoda Octavia a zamieril na Slovensko.

„Následný odchod na Moravu a Slovensko, kam vzal aj svojho labradora, vraj nebol útekom. Túžil len ísť na miesta, kde spolu so svojou zavraždenou partnerkou strávili krásnu dovolenku,“ píše idnes.cz.

Na Slovensku sa ubytoval v penzióne v Spišskej Starej Vsi. Najprv rozmýšľal, že sa tam v tichosti upije alebo sa pôjde udať. Napokon ho po desiatich dňoch zadržali slovenskí policajti na základe českého zatykača.

