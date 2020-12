16. december 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Rakúsku sme dali brilantnú majsterku v šachu

Regina Pokorna sa narodila v Bratislave a dodnes má k mestu vrúcny vzťah. Už od štyroch rokov hrávala s otcom šach a dnes je v tomto športe majsterkou Rakúska.

Rakúsky portál chessbase.com priniesol rozhovor s Reginou Pokornou, ktorá bola kedysi hviezdou slovenského ženského šachu. Pre Slovensko vyhrala aj niekoľko medailí, ale neskôr sa vydala do Rakúska, kde naďalej úspešne hrá šach.

Milovaná Bratislava

Portál uvádza, že Regina Pokorna je „momentálne najlepšia ženská hráčka šachu v Rakúsku.“ Dnes žije vo Viedni, ale pôvodom je Slovenka.

„Narodila som sa na Slovensku a takmer 20 rokov som hrala šach za slovenský národný ženský tím,“ približuje Regina svoj životný príbeh pre chessbase.com.

Neskôr si však našla rakúskeho manžela (ktorý šach vôbec nehrá) a prácu vo Viedni, takže sa presťahovala do manželovej domoviny. Tam jej šachové úspechy pokračujú ďalej. Je sympatické, že rakúska šachová majsterka stále nedá dopustiť na svoje rodné mesto.

„V porovnaní s Viedňou je Bratislava malé mesto, ale pre mňa bude vždy tým najkrajším mestom na svete,“ vyznala sa pre chessbase.com.

Mladý talent

Regina začínala so šachom už vo veľmi mladom veku. Spolu so sestrou ju do tajomstiev šachu zaúčal otec.

„Mala som len štyri roky a stále si pamätám moje prvé ťahy,“ hovorí Regina. Táto kráľovská hra ju od začiatku fascinovala a čoskoro sa stala členkou šachového klubu v Bratislave.

Regina spomína, že šach bol vždy skôr chlapčenským športom, ale vďaka dobrému trénerovi dokázala zapadnúť. „Šach hralo na Slovensku len zopár dievčat, ale mňa bavilo trénovať a súťažiť s chlapcami.“

Jej snaha sa vyplatila. Čoskoro sa stala európskou juniorskou šampiónkou a pre Slovensko vyhrala aj ženský európsky tímový šampionát. V rozhovore s láskou spomína na svojich trénerov, na ktorých mala v živote šťastie. „Dobrý tréner ti zmení hru a skvelý tréner ti zmení život,“ dodáva Regina.

Zdroj: Dnes24.sk