Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Ruskú propagandu potešili Sulíkove slová o rubli Minister hospodárstva pripustil možnosť platenia za ruský plyn v rubľoch, premiér Heger trvá na eurách. 4. apríl 2022 rbt Svet o Slovensku

Viaceré ruské aj svetové médiá citujú výroky ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten v nedeľu pripustil, že Slovensko je v prípade potreby pripravené platiť za ruský plyn v rubľoch.

Sulík verzus EÚ

Podľa neho si Slovensko nemôže dovoliť zastaviť dovoz plynu z Ruska, pretože ním pokrýva 85 percent domácej spotreby. Diverzifikácia dodávok bude trvať roky.

„Ak bude Rusko požadovať platbu v rubľoch, bude nevyhnutné platiť v rubľoch,“ cituje ministra hospodárstva ruská agentúra RIA Novosti.

Reuters upozorňuje, že Európska komisia v piatok vydala vyhlásenie, podľa ktorého „by európske firmy so zazmluvnenými platbami v eurách alebo dolároch nemali požiadavke vyhovieť.“

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrecht v nedeľu povedala, že Únia by mala začať rokovať o ukončení dovozu ruského plynu.

Zasahoval aj Heger

Kým kremeľská propaganda sa zo Sulíkových výrokov teší, premiér Eduard Heger sa poponáhľal s vyhlásením, že Slovensko bude postupovať jednotne s EÚ.

„Práve na našu žiadosť sa začala koordinácia prístupu EÚ k platbám za dovoz plynu z Ruska. Aj v tejto situácii je jednota kľúčová a trváme na rešpektovaní zmluvných podmienok a platbách v eurách,“ vyhlásil predseda vlády.

Aj sám minister Sulík sa po kritike, ktorá sa neho spustila aj od viacerých koaličných politikov, svoje vyhlásenia korigoval.

„Nie je to moja ochota vyhovieť vojnovému zločincovi Putinovi,“ povedal. Dodal, že je to iba pochopenie nevyhnutnosti v prípade, ak spoločný postup EÚ zlyhá.

Očakáva zároveň analýzu ruských požiadaviek, na ktorej pracuje Európska komisia. „Počkáme si na výsledky. To všetko preto, lebo sa nedáme vydierať Putinom a ruble nemáme. Ale dostať ich môže. Veď nech si ich na eurá zamení doma v Kremli a hneď to má v rubľoch, hrivnách, bitcoinoch, hocičom len chce. My zmluvu neporušíme,“ zdôraznil Sulík.

Prekvapení politici

Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) priznal prekvapenie z vyjadrení ministra hospodárstva Richarda Sulíka. „Sulík tak, ako ho poznám, na to mal nejaký dôvod a iste sa ho dozvieme,“ uviedol šéf envirorezortu k vyjadreniam vicepremiéra naznačujúc, že téma bude zrejme aj predmetom diskusie na vláde.

Sám Budaj zastáva nekompromisný postoj kabinetu voči vyhrážkam ruskej strany, ktorá porušuje zmluvné ustanovenia.

„Nemyslím si, že táto palica vydierania a zastrašovania Vladimírovi Putinovi vyjde a bolo by veľkou hanbou, ak by Slovensko ostalo jedinou krajinou, ktorá sa tejto vyhrážky zľakne,“ zdôraznil minister.