Príchod Šatana NAKOPOL hokejistov: TÍ konečne na olympijskom turnaji vyhrali! FOTO

Ako sme vás včera informovali v TOMTO ČLÁNKU, do Pekingu si to namieril aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér národného mužstva Miroslav Šatan. Ako bolo vidieť zo záberov, tak duel stihol a pozorne ho sledoval spoza mantinelu.

Zverenci Craiga Ramsaya ho teda potešili a rovnako aj celé Slovensko a v tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto. Na meno súpera v utorkovej kvalifikácii o štvrťfinále si musia ešte počkať, definitívne bude známe až po skončení všetkých nedeľných zápasov.

Dostanú Česko?

Slováci sa v spoločnej tabuľke po konci základnej fázy pravdepodobne umiestnia na deviatej, prípadne ôsmej priečke, vo vyraďovačke by tak narazili na tím na 8., resp. 9. pozícii. Pri predpokladanom víťazstve Kanady nad Čínou by sa súperom SR stali Nemci, ak by prehrali s USA.

Ak by však strieborní medailisti z Pjongčangu 2018 zdolali Američanov za dva či tri body, Slováci by narazili v play off o postup do štvrťfinále na Česko.

Lotyšom nedali šancu

Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali v National Indoor Stadium počas celého stretnutia jasnú prevahu. Vedenia sa ujali v 11. minúte po úspešnom nahodení Martina Marinčina, Lotyši ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Ronaldsa Keninša. V druhej tretine poslali SR do dvojgólového vedenia Peter Cehlárik a Juraj Slafkovský, ktorý skóroval aj v treťom zápase v Pekingu a pripísal si celkovo štvrtý gól na olympijskom turnaji.

Súper dokázal zdramatizovať duel v úvode 3. tretiny zásahom Miksa Indrašisa, no Slováci si už víťazstvo nenechali zobrať, poistili ho ešte Peter Zuzin a Tomáš Jurčo gólom do prázdnej bránky. Lotyši po tretej prehre skončili v skupine bez bodu na poslednom 4. mieste, o prvenstvo v „céčku“ a priamy postup do štvrťfinále si to o 9.40 SEČ rozdajú šesťbodoví severskí rivali Fíni a Švédi.

Slovensko – Lotyšsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 11. Marinčin (Jurčo, Hudáček), 27. Cehlárik (Hrivík, Takáč), 32. Slafkovský, 50. Zuzin (Kelemen, Čerešňák), 60. Jurčo – 16. Keninš (Abols, Krastenbergs), 43. Indrašis (Cibulskis, Meija). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Nord – Lundgren (obaja Švéd.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 943 divákov.

SR: Rybár – Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec – Takáč, Hrivík, Cehlárik – Jurčo, Hudáček, Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Regenda, Roman, Slafkovský – Daňo

Lotyšsko: Kalninš – Freibergs, Cibulskis, Jaks, Mamčics, Zile, Balinskis, Kulda – Krastenbergs, Abols, Keninš – Smirnovs, Daugavinš, Rih. Bukarts – Indrašis, Batna, Jelisejevs – Dzerinš, Meija, Dzierkals – Andersons

Tabuľka C-skupiny:

1. Fínsko 2 2 0 0 0 9:3 6

2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 8:12 3

4. Lotyšsko 3 0 0 0 3 5:11 0

