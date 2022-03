15 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc SVET O SLOVENSKU: Slováci doteraz utečencov odmietali, voči susedovi sme solidárni Slovenská prezidentka Čaputová aj premiér Heger vyzývajú úniu, aby nášmu východnému susedovi pridelila status kandidáta na členstvo. 1. marec 2022 rbt Svet o Slovensku

Po ruskom útoku mieria na západné hranice Ukrajiny stovky tisíc ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Do susedných krajín, najmä do Poľska, ale aj do Maďarska, Rumunska, Moldavska a na Slovensko už prišlo dokopy vyše pol milióna utečencov (pozn. redakcie: medzičasom už 660-tisíc), informuje americká CNN.

Utečenecká kríza storočia

Podľa tlačovej agentúry APA bolo „Slovensko považované doteraz za krajinu, ktorá utečencov odmieta.“ Po ruskom útoku na suseda je však v celej krajine cítiť silnú vlnu solidarity s Ukrajincami, ktorí hľadajú bezpečie.

Nielen štátne inštitúcie, ale aj množstvo jednotlivcov a organizácii pomáha s jedlom, alebo ponúkli pre rodiny z Ukrajiny ubytovanie.

Predstavitelia EÚ sa obávajú, že vzhľadom na zhoršujúce sa počasie a pokračujúcu ruskú inváziu, situácia môže vyústiť do humanitárnej krízy. „Podľa európskeho komisára Ylvu Johanssona sa členské štáty musia v nasledujúcich mesiacoch pripraviť na podporu miliónov utečencov,“ informuje The Washington Post.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov sa obáva, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobí najväčšiu utečeneckú kríze v Európe v tomto storočí.

Politici chcú Ukrajinu v EÚ

Zahraničné médiá si zároveň všímajú, že slovenskí predstavitelia patria medzi hlasných zástancov rýchleho členstva Ukrajiny v EÚ. Podporu v tomto úsilí prisľúbil premiér Eduard Heger v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa pridala k ďalším siedmim hlavám štátov krajín strednej a východnej Európy a spoločne vyzvali Európsku úniu, aby Ukrajine okamžite udelila status kandidátskej krajiny.

Podľa výzvy majú európske inštitúcie začať s Ukrajinou rokovania. „Sme presvedčení, že Ukrajina si zaslúži okamžitú perspektívu členstva v EÚ,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Výzva hláv štátov strednej a východnej Európy je reakciou na žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ, ktoré prezident Zelenskyj podpísal v pondelok.