Rusko pritvrdzuje! Šokujúce VIDEÁ z Charkova, ktoré zasiahla raketa

Ukrajinské médiá informujú, že v centre Charkova došlo v utorok k ruskému raketovému útoku, ktorého terčom sa stala budova miestnej samosprávy na tamojšom Námestí slobody. Uvádzajú to stanica BBC i denník The Guardian.

Pri ostreľovaní ukrajinského Charkova ruskou armádou zahynuli už v pondelok desiatky ľudí a stovky utrpeli zranenia, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra. Na videozázname po explózii, ktorého pravosť overila BBC, je vidieť zhorené autá a trosky.

Spravodajca denníka The Guardian uvádza, že ukrajinskí predstavitelia označili útok za pokus o zabitie tamojšieho gubernátora a členov jeho tzv. obranného tímu.

Ostreľovanie mesta pokračovalo aj v noci na utorok, pričom terčom ruskej armády sa stali podľa tamojšieho primátora Ihora Terechova aj trafostanice, uvádza agentúra DPA. Útoky v tomto meste spôsobujú problémy s dodávkami elektriny a vody. Charkov je druhým najväčším ukrajinským mestom, má 1,6 milióna obyvateľov.

Ruský vojenský konvoj, ktorý sa zo severu presúva bližšie k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev, je zrejme omnoho dlhší než sa spočiatku zdalo.

Spoločnosť Maxar uviedla, že konvoj severovýchodne od Kyjeva obsahuje doslova stovky obrnených vozidiel, tankov, transportérov a vozidiel logistickej podpory a siaha od letiska Hostomeľ severozápadne od Kyjeva po obec Pribirsk nachádzajúcu sa medzi Kyjevom a Černobyľom.

Maxar takisto uviedla, že na juhu Bieloruska – vo vzdialenosti menej než 32 kilometrov od ukrajinskej hranice – zaznamenala rozmiestnenie ďalších jednotiek pechoty a vrtuľníkov.

Ruskí vojaci postúpili už k predmestiam mesta Cherson ležiaceho na juhu Ukrajiny, kde zriaďujú kontrolné stanovištia. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšieho starostu.

„Ruská armáda zriaďuje kontrolné stanovištia na vstupoch do Chersonu,“ uviedol starosta Ihor Kolychajev na Facebooku. „Cherson bol a zostane ukrajinský,“ do­dal.

Ruské pozemné jednotky minulý týždeň vo štvrtok vstúpili na južnú Ukrajinu z územia polostrova Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

