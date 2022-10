Zdroj: Facebook.com/Jiří Navrátil SVET O SLOVENSKU: Som gej, vyhlásil prvý český poslanec. Impulzom bola aj vražda v Bratislave Poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil sa rozhodol verejne prehovoriť aj kvôli vražde dvoch mladých ľudí z LGBTI+ komunity na Slovensku. 28. október 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

28. október 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Som gej, vyhlásil prvý český poslanec. Impulzom bola aj vražda v Bratislave

Aj kvôli vražde dvoch mladých ľudí v Bratislave zažilo včera (27. októbra) Česko prvý jednoznačný coming out českého poslanca a prichádza z nečakanej strany. „Som gej,“ vyhlásil poslanec konzervatívnej KDU–ČSL Jiří Navrátil v rozhovore pre seznamzpravy.cz.

Navrátil hovorí, že jeho strana je v mnohých názoroch konzervatívna, ale nikdy sa nestretol s výčitkami pre svoju sexuálnu orientáciu.

„Všetci s tým boli oboznámení. Nie, že by som chodil s transparentmi, ale nikdy som túto skutočnosť netajil,“ vysvetľuje.

Už rok je poslancom, do Snemovne vstúpil vďaka hlasom moravskosliezskych voličov. Doma v Morkove žije so svojím partnerom. „Odvtedy, čo som sa nasťahoval, som s jedným partnerom, chodíme do reštaurácie, normálne spoločensky žijeme,“ hovorí poslanec. Najviac preferenčných hlasov získal od obyvateľov obce.

Nie registrované, iba partnerstvo

Jeho strana patrí k najrazantnejším obhajcom tradičnej rodiny. Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný je spoluautorom novely ústavy, ktorá manželstvo definovala ako zväzok muža a ženy.

Jiří Navrátil dostal v klubu lidovcov na starosti práva sexuálnych menšín. Sám v registrovanom zväzku nežije, označenia považuje za nedôstojné. „V Českej republike registrujeme autá a máme registračné značky, ale nebudeme registrovať ľudí," hovorí Navrátil.