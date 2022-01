Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Spoveď väzňa z Guantánama! Na Slovensku sa cíti ako zviera v klietke Väzni z Guantánama, ktorých Spojené štáty nikdy neobvinili zo žiadneho zločinu, dnes žijú po celom svete vrátane Slovenska. Američania sa o nich nezaujímajú. 10. január 2022 rbt Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/AP

Hisham Bin Ali Bin Amor Sliti bol prevezený do vojenskej väznice Guantánamo na Kube v roku 2002. Zariadenie sa vtedy rýchlo plnilo ľuďmi, ktorých Američania zadržali v rámci neslávne známej „vojny proti terorizmu“ po útokoch z 11. septembra 2001. Rovnako ako drvivá väčšina zo 780 väznených ľudí, nikdy nebol obvinený zo žiadneho zločinu.

Keď bol Sliti po dvanástich rokoch v Guantáname prepustený, Spojené štáty ho neposlali domov do Tuniska, ale vďaka dohode s vtedajšou vládou Roberta Fica na Slovensko. Patrí približne k pätine bývalých väzňov, ktorí sa nevrátili do rodnej krajiny.

V mnohých prípadoch to bola pre nich bezpečnejšia voľba, píše v rozsiahlej reportáži denník The Washington Post. Ale to neznamená, že život na Slovensku so stigmou väzňa z Guantánama je ľahký. „Cítim sa ako zviera zatvorené v klietke,“ hovorí Sliti.

Američania ľudí ako on väznili, mučili, nedopriali im žiadnu oficiálnu rehabilitáciu a presídlili do cudzej krajiny.

„Zničili môj život. Som chorý, mentálne chorý,“ hovorí o americkej vláde 55-ročný Sliti, ktorý žije vo Zvolene.

Amerike podľa neho nezáleží na tom, čo sa s bývalými väzňami deje po odchode z Guantánama.

Svetový symbol týrania

Guantánamo sa od otvorenia v roku 2002 stalo globálnym symbolom zneužívania moci Spojenými štátmi, ale aj nástrojom na verbovanie teroristov. V januári toho roka väznica „oslávi“ dvadsiate výročie a ostáva v nej posledných 39 väzňov. Iba dvaja z nich boli odsúdení, ďalší desiati čelia rôznym obvineniam.

Ak prezident Biden naplní svoj sľub zavrieť Guantánamo, bude musieť nájsť miesto, kde pošle zvyšných 27 mužov, ktorých Spojené štáty nikdy neobvinili a viacerí strávili vo väzení dve desaťročia.

Mnohí z nich majú podľa ich advokátov chronické zdravotné a psychologické problémy. V prípade presídlenia sa pridajú k Slitimu a stovkám ďalších po celom svete, „ktorí sa snažia dať dokopy po Guantáname, odhodení muži jednej z amerických najtemnejších kapitol.“

Bez práce, bez peňazí

Americká vláda pôvodne spájala Slitiho s tuniskou teroristickou organizáciou pôsobiacou v Európe, kde žil niekoľko rokov pred odchodom do Afganistanu. On sám trval na tom, že dôvodom odchodu boli drogy – príbuzní si mysleli, že život v prísnej afganskej moslimskej spoločnosti mu pomôže zbaviť sa závislosti.

Po veľkom preverovaní väzňov z Guantánama, ktorú nariadila administratíva prezidenta Baracka Obamu, americká vláda v roku 2010 pripustila, že Sliti nepredstavuje pre USA hrozbu a odporučila jeho prepustenie.

V novembri 2014 ho spútaného, so zaviazanými očami odovzdali na letisku Sliač do starostlivosti slovenských orgánov.

Patril k ôsmim bývalým väzňom z Guantánama, ktorí boli na základe dohody slovenskej a americkej vlády presídlení na Slovensko.

Počas niekoľkých rokov života na Slovensku dostávali menšiu podporu na bývanie, tento program sa však slovenská vláda rozhodla od roku 2022 ukončiť. Sliti sa pokúšal nájsť si zamestnanie – ukončil rekvalifikačný kurz, naučil sa základy slovenčiny a podarilo sa mu nájsť si príležitostnú prá­cu.

Dokonca sa na Slovensku oženil, ale pokojného života nedočkal. Spoločne s manželkou boli opakovane vypočúvaní políciou. Jeho tvár sa ocitla na stránkach domácich médií, ktoré strašili čitateľov tým, že „bývalý väzeň z Guantánama sa voľne pohybuje po Slovensku.“

