Zdroj: tatradv.cz SVET O SLOVENSKU: Minister Naď chystá obrovský nákup pre armádu! Chcú na ňom ZAROBIŤ Česi aj Američania Česká vláda chce predať Slovensku 76 obrnených vozidiel Pandur II. Neuveríte, koľko nás to bude stáť peňazí! 6. január 2022 rbt Svet o Slovensku

V obrovskom medzinárodnom tendri na armádnu techniku, ktorý vyhlásila slovenská vláda, sa chcú presadiť susedia z Česka. Ponúkli Slovensku obrnené vozidlo Pandur II od spoločnosti Tatra Defence Vehicle.

Ako už vlani informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), v prvej fáze by mali ozbrojené sily dostať 76 bojových obrnených vozidiel odhadom za 332 miliónov eur. Neskôr by do výzbroje malo pribudnúť štyristo pásových obrnených vozidiel za neuveriteľných 1,74 miliardy eur!

Pôjde o najväčší nákup rezortu obrany v histórii Slovenskej republiky. Za vozidlá zaplatí štát viac ako za americké stíhačky F16, ktoré kúpila ešte predchádzajúca vláda Roberta Fica (Smer-SD).

Prihlásilo sa päť štátov!

„Môžem potvrdiť, že ponuka Českej republiky obsahuje zapojenie spoločnosti Tatra Defence Vehicle a obsahuje vozidlo Pandur II, vrátane zásadného zapojenia slovenského obranného priemyslu,“ uviedla podľa ČT24 Jana Zechmeisterová z tlačového odboru českého ministerstva obrany.

Slovensko informovalo, že v pripravovanom nákupe obrnených vozidiel dostalo ponuku od piatich krajín. Okrem Česka sú medzi nimi Fínsko, Rumunsko, Španielsko a USA. Vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) chce vyhodnotiť ponuky a odporučiť konkrétne vozidlo do konca marca.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Musia zapojiť slovenské firmy

Niektoré štáty podľa slovenského ministerstva obrany ponúkli viac technických možností riešenia zákazky. Cena vozidla bude mať pritom 35-percentný podiel pri hodnotení ponúk, ďalšími kritériami sú technické parametre, logistická podpora a miera zapojenia slovenských podnikov do dodávok obrnených vozidiel.

Ministerstvo obrany sa pokúšalo nakúpiť obrnené vozidlá už za predchádzajúcej vlády. Za partnera si vybralo fínsku spoločnosť Patria, s ktorou postavilo transportér s označením Vydra. Projekt však nestihli dokončiť do volieb v roku 2020 a nová vláda ho zrušila.