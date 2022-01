Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Vakcína nás vyhladí! Sťažovali sa Slováci českému novinárovi Prečo sa v niektorých lokalitách očkovanie tak veľmi prepadá? Český novinár odcestoval na Slovensko a zisťoval to na vlastnej koži. 12. január 2022 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Očkovanosť u nás stále pokrivkáva, a to všímajú aj naši susedia. Napriek tomu, že nás chvália za to, že najviac priaznivcov vakcinácie je vo veľkých mestách, stále je to podľa nich nepostačujúce.

„V Bratislave prijalo dve dávky už 63 percent obyvateľov. Aj to je však málo, ak to porovnáme so svetom,“ poukazuje CNN Prima NEWS, pričom za príklad nám dáva také také Dánsko, ktoré má 79,2 percent zaočkovaných alebo Rakúsko, kde je 73,5 percent plne naočkovaných ľudí.

Vybral sa na Slovensko

Neostalo však len pri ľahko dostupných informáciách. Český novinár Ivan Motýl sa vybral do niekoľkých slovenských lokalít, kde sa obyvatelia do vakcinácie proti korone priveľmi nehrnú.

„Začína prvý januárový víkend, štátnu hranicu na trase Frýdek-Místek do Čadce prekračujem cez horský hrebeň cez obce Bílá a Klokočov,“ opisuje Motýl svoju cestu, a na vlastnej koži ihneď okúsi nedôverčivosť týchto obyvateľov.

„Viac ako 2-tisícový slovenský Klokočov tvorí zhluk horských osád i desiatok úplných samôt, čo sa odráža aj v zatvrdnutej povahe miestnych. Nikomu cudziemu tu príliš nedôverujú,“ opisuje.

Smrť v rodine

Zastavuje sa hneď v obchode so zmiešaným tovarom, v ktorom sa dá do reči s predavačkou Evou. „Účinkom vakcíny som najprv dôverovala, dve dávky mám v sebe,“ hovorí a dodáva, že nedôvera ju predsa dobehla a začala ju nahlodávať postupne.

„Najviac mi nahnala strach smrťou 42-ročného manžela mojej sesternice, to bolo v októbri,“ prezradila obchodníčka, podľa ktorej mal čerstvý ženáč skonať mesiac po svojej svadbe. „Zomrel na následky očkovania, pritom bol úplne zdravý,“ tvrdí žena. Novinár však pripomína, že si takéto fakty nemá ako overiť.

„Odvtedy sa vakcíny bojím, na tretiu dávku ma nikto nedostane. Po vakcíne umierajú i mladí ľudia… Zaočkovať nenechám ani svojho syna,“ pritom ukazuje na školáka, ktorý sa hrá neďaleko od nich.

Novinár zároveň pripomína, že z pohľadu zástancov očkovania žije v tejto obci skutočne mnoho „neveriacich Tomášov“.

Ak sa pozrieme na čísla, podľa českej redakcie sa v dedine nechali zaočkovať druhou dávkou rovné dve tretiny obyvateľov. „Tak žalostný počet zaočkovaných má len niekoľko štátov na svete, napríklad Uzbekistan (32,4 %) alebo Albánsko (37 %),“ dvíha varovný prst.

Zbraň hromadného ničenia

Odpoveď treba hľadať medzi obyvateľmi. Niektorí sa zaočkovali len preto, že museli. „Tu očkovaniu neveria ani očkovaní. Nikdy by som si taký bordel nenechal pichnúť do tela, ale musel som to urobiť kvôli práci. Testovanie je drahé, 10 eur za antigén, 47 eur za PCR, to by som h*vno zarobil,“ prezrádza ďalší okoloidúci a priklincuje to hneď ďalším vulgarizmom.

Novinár lepšie nepochodil ani v Čadci. Tu podľa jeho slov stretáva len odporcov očkovania, a zhovorčivý Stano je toho príkladom. Česká redakcia svojim čitateľom naraz opisuje, že Slovák považuje infekciu za niečo podobné ako zbraň hromadného ničenia, ktorú zostrojili najmocnejší tohto sveta.

„Veď je to jasné, s pomocou vakcín chcú vyhubiť ľudstvo,“ myslí si. Stano zároveň prízvukuje, že jeho matka mala po očkovaní „veľké zdravotné problémy“, a on sa preto očkovať určite nedá.

Kedy zakopeme priekopu?

„Čo na to povedať?,“ pýta sa novinár v závere svojej „pochôdzky“ po Slovensku. „Snáď len veriť, že covid raz odkráča zo scény a už sa nikdy nevráti. Potom budú snáď zakopané aj hlboké priekopy medzi priaznivcami vakcíny a jej odporcami,“ dodáva český novinár na záver.

