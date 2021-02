13. február 2021 Magazín Sviatok zaľúbených slávia po celom svete: Poznáte legendu o sv. Valentínovi? + KVÍZ

Ruže, dobré víno a romantika. Zamilované páry po celom svete oslavujú sviatok sv. Valentína. Nájdu sa však aj hlasy, ktoré 14. február prirovnávajú ku komerčnej aktivite prefíkaných obchodníkov.

Milióny predaných ruží v rôznych krajinách sveta, romantická večera, čokoláda, cukrovinky, špeciálne pohľadnice, obec Saint Valentin vo Francúzsku a Sankt Valentin v Rakúsku, osobitný program cestovných kancelárií do miest považovaných za romantické lokality – to sa spája so 14. februárom dňom zaľúbených či Dňom svätého Valentína.

Dlhodobo sa tento deň považuje za pomôcku pre plachých zaľúbených a tajných ctiteľov. Stáročiami sformovaná tradícia tvrdí, že tento výnimočný deň nepripúšťa, aby milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala.

Raj obchodníkov

Popularitu si 14. február získal v Austrálii, Veľkej Británii, vo Francúzsku, Japonsku, Kanade, Portugalsku, Španielsku, Taliansku či v USA, ale aj na Filipínach.

V Japonsku napríklad dávajú dievčatá chlapcom – nie vždy manželom či snúbencom – čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu. V Brazílii sviatok zaľúbených majú 12. júna, deň pred sviatkom sv. Antona, patróna manželov. Slobodné ženy držia sochu tohto svätca a modlia sa, aby sa čoskoro vydali. V Ruskej federácii 8. júla slávia Deň rodiny, lásky a vernosti. V Arménsku na podnet Arménskej cirkvi si v čase od konca januára do prvej polovice februára pripomínajú Deň sv. Sarkisa, mučeníka a patróna zaľúbených.

V 90. rokoch 20. storočia prenikla tradícia osláv Dňa svätého Valentína aj do štátov strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.

Výraznú podporu sviatku od začiatku poskytovali podnikatelia, obchodníci, výrobcovia cukroviniek, valentínskych suvenírov a darčekov.

Legenda o Valentínovi

Do ponuky sa dostali napríklad špeciálne pohľadnice, tzv. „valentínky“, na ktoré zaľúbenci napísali vyznania. Práve podobný lístok má najbližšie k jednej z najstarších legiend o svätom Valentínovi.

Podľa nej pôvodne pohanský kňaz Valentín (lat. Valentinus), obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. stor. n.l. V rímskej ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností.

Svätý Valentín považoval toto nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil zázraky. Najznámejším je vrátenie zraku dcére žalárnika. Keďže sa Valentín viery nevzdal, 14. februára 270 n.l. ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.

Mnohí ľudia čoraz častejšie hovoria, že tento sviatok je už viac o komercii ako o citoch.

Myslíte si, že sviatok sv. Valentína máte v malíčku? Svoje vedomosti si môžete overiť v našom kvíze!

Kliknite SEM: TOP zaujímavosti o sviatku všetkých zamilovaných

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk