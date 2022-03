Zdroj: Twitter.com/Kamil Galeev Za písmeno "Z" na tričku by sme mohli mať problém: Symbol vyvoláva vášne aj na Slovensku Kontroverzný symbol za pár týždňov obletel svet. Jedni v tom majú jasno, iní nad jeho významom ešte stále polemizujú. 10. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Vojenský konflikt na Ukrajine priniesol novú symboliku. Veľké písmeno Z sa najprv objavilo na ruských tankoch a o jeho význame sa polemizovalo.

Neskôr sa symbol začal používať na autách, tričkách, na niektorých záberoch sa ľudia dokonca stavajú do formácií pripomínajúcich tento znak.

Hoci jeho presný význam nikto presne nevysvetlil a nepotvrdil, používanie symbolu Z sa spája s istou názorovou skupinou ľudí. Prisvojili si ho ruskí nacionalisti a podporovatelia Vladimira Putina.

Škandál mladého športovca

Symbol si pred niekoľkými dňami našiel cestu aj do sveta športu. Časť spoločnosti pobúril mladý ruský gymnasta Ivan Kuľak, ktorý ho mal na hrudi počas medailového ceremoniálu na podujatí Svetového pohára v katarskej Dauhe.

Dvadsaťročný Rus obsadil v súťaži na bradlách tretie miesto a na pódiu stál vedľa víťazného Ukrajinca Iľju Kovtuna. Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) odsúdila gesto Kuľaka ako „šokujúce správanie“ a nariadila svojej etickej komisii, aby spustila vyšetrovanie.

Kuľakovi hrozí dlhý dištanc, ten si však za svojím rozhodnutím stojí. „Ak by som mal druhú možnosť dať si písmeno ´Z´ na hruď, urobil by som to. Videl som to na vozidlách našej armády a zistil som si, čo tento symbol vyjadruje. Znamená ´za víťazstvo´ a ´za mier´. Chcel som len ukázať môj postoj. Ako športovec zakaždým bojujem za víťazstvo a súťažím za mier,“ citovala agentúra DPA slová Kuľaka pre ruskú štátnu televíziu RT, ktorej vysielanie zakázala Európska únia.

Zákaz na Slovensku?

Téma písmena Z rezonuje už aj na Slovensku. Prvá sa ozvala koaličná SaS s tým, že symbol považuje za extrémistický a propagujúci ruskú inváziu.

Prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní preto vyzvala, aby trestne stíhali šírenie tohto symbolu. Generálna prokuratúra (GP) SR upozorňuje, že policajt alebo prokurátor musí vždy na individuálnej báze posúdiť, či je daný symbol extrémistickým materiálom.

SaS hovorí v tejto súvislosti o trestnom čine rozširovania extrémistického materiálu. „Považujem za nesmierne dôležité, aby prokuratúra začala okamžite konať. Pri dokázaní viny hrozí odňatie slobody až na dva roky. Zastavme vojnu a aj jej akúkoľvek podporu,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Žiak (SaS).

Právna otázka

„Ak má ktokoľvek poznatok o spáchaní takého skutku, je potrebné vo veci podať trestné oznámenie s popisom skutku, teda kedy, kde, za akých okolností a kto ho spáchal, respektíve je z jeho spáchania podozrivý,“ uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan. Prokurátor musí podľa jeho slov najskôr vedieť, o aký skutok ide a či sa ho dopustila osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť slovenského Trestného zákona.

„Či je daný symbol ("Z“) extrémistickým materiálom, je právna otázka, ktorú posúdi policajt alebo prokurátor v individuálnej – konkrétnej veci. V zmysle zákona nie je možné vopred k veci poskytovať konkrétne právne stanoviská," dodal Skladan s tým, že Úrad špeciálnej prokuratúry koná a bude konať o každom trestnom oznámení, ktoré je v jeho pôsobnosti podané.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0 — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

