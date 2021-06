16 Galéria Zdroj: Hento Toto Tak ako Lucinka to nenakreslí nik! Znie to domýšľavo? Má to svoj dôvod Umenie pre ľudí ako je Lucinka predstavuje prirodzený spôsob sebavyjadrenia a uvoľnenie napätia. Vďaka kresleniu aj Lucinka našla svoje miesto vo veľkom svete. 5. jún 2021 ts Magazín

5. jún 2021

Tak ako Lucinka to nenakreslí nik! Znie to domýšľavo? Má to svoj dôvod

Umenie pre ľudí ako je Lucinka predstavuje prirodzený spôsob sebavyjadrenia a uvoľnenie napätia. Vďaka kresleniu aj Lucinka našla svoje miesto vo veľkom svete.

Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi marginalizované skupiny obyvateľstva. V závislosti od stupňa postihnutia potrebujú rôzny stupeň pomoci. Majú problémy v porozumení, učení či komunikácii, čo sa odráža nielen v škole, ale aj v bežných každodenných situáciách.

Jedným zo spôsobov, ktoré im pomáhajú, je napríklad kreslenie a istota, že vďaka svojmu koníčku patria do spoločenstva kamarátov, kde sú pochopení.

Samí dobrí kamaráti

Lucinka je úžasná mladá dáma, plná života a pozitívneho myslenia. A je tiež veľmi talentovaná a ambiciózna. „Mojím veľkým snom je stať sa známou kresličkou, aby naše produkty prinášali radosť a nás ocenili,“ priznala.

To, že jej osud nadelil do vienka mentálne postihnutie, jej nijako nebráni v tom, aby žila život podľa svojich predstáv a plnila si sny. Vďaka kamarátom z Hento Toto môže rozvíjať svoj talent a vytvárať originálne a konkurencieschopné produkty, ktoré zaujmú nie preto, že ich vytvoril človek s postihnutím, ale preto, že sú kvalitné a nápadité.

„Rada kreslím, páči sa mi to a baví ma to veľmi, že som kreslička. Sme tu samí dobrí kamaráti. Hento Toto to je naša kreatívna značka. To znamená, že veľmi veľa kreslíme. Potom sa vyberú tie najkrajšie kresby a upravia v počítači, aby sa z nich mohli vytvoriť produkty. Tie potom predávame, aby sme mali peniaze a mohli sa spolu stretávať a tvoriť. Chodíme predávať aj na Dobrý trh a Urban Market a inde, a to je tiež super,“ vysvetľuje Lucinka.

Radosť a dobrý pocit

Zároveň spomína na časy, kedy ju kreslenie až tak veľmi nebavilo. Chýbala tomu veľmi dôležitá prísada. „Keď som bola mladšia, kreslila som v škole na výtvarnej výchove. Tam ma to ale vôbec nebavilo. V Hento Toto ma to baví veľmi. Tu je to iné, lebo tu kreslíme konkrétnu tému a rozprávame sa o nej, keď pracujeme na produkte. Mám z toho dobrý pocit a radosť. Myslím, že iní ľudia si o našich kresbách a produktoch myslia to najlepšie, lebo nás chvália,“ pochválila sa nám Lucinka.

Veľké prekvapenie

Umenie pre ľudí ako je Lucinka predstavuje prirodzený spôsob sebavyjadrenia a uvoľnenie napätia a zároveň spôsob, ako informovať verejnosť o tejto problematike.

„Keď som ešte nechodila do Hento Toto, stále som sedela doma, veľa som sa nudila, pozerala televíziu a jedla, a to tak potom aj vyzeralo. Pribrala som. Jedného dňa sa ma moje osobné asistentky spýtali, či by som sa nechcela ísť niekam pozrieť, kde by sa mi mohlo páčiť. A to bolo Hento Toto. Bolo to také veľké prekvapenie a mala som takú veľkú radosť, že ma prijali medzi seba,“ povedala nám Lucinka.

Nehrajú na ľútosť

Koordinátor Hento Toto Róbert Oreský pripomína, že nehrajú na ľútosť a postihnutie kresličov nezdôrazňujú. „Sme na nich hrdí a tešíme sa, že si ľudia kupujú produkty preto, lebo sa im páčia a sú kvalitné a nie preto, že ich vytvoril človek s postihnutím. Naši kamaráti sú šikovní a chcú úprimne potešiť iných, čo sa prenáša do všetkých našich produktov. Vzájomne sa inšpirujeme a vieme o svojich limitoch, rovnako ako aj to, kto je v čom dobrý,“ povedal.

Základom Hento Toto je Collaborative Art – spolupráca talentovaných ľudí s mentálnym postihnutím s profesionálnymi kreatívcami a študentmi umenia. V súčasnosti sa produkty Hento Toto predávajú vo viac ako 50 predajniach na Slovensku a v Čechách. Okrem vlastných produktov tím Hento Toto vytvára produkty aj pre firmy, organizácie a inštitúcie.

Pandémia bez kamarátov

Byť súčasťou kolektívu Hento Toto je pre Lucinku a jej kamarátov veľká vec. „Dnes si už neviem predstaviť budúcnosť bez kreslenia a kamarátov,“ hovorí. „Keď bola táto pandémia koronavírusu, tak sme museli byť doma. Veľmi mi bolo smutno a chýbali mi kamaráti a kreslenie. Ale mali sme takzvaný home office a dostávali sme zadania domov, aby sme kreslili a nevypadli z cviku. Myslím, že som to zvládla dobre, ale nebolo to úplne ono, lebo sme neboli spolu,“ dodala.

Ako nám Lucinka ďalej prezradila, okrem kreslenia chodia s kamarátmi aj na výlety a veľa sa vzdelávajú. „Máme rôzne workshopy, napríklad monotypia je také špeciálne kopírovanie. A nesmiem zabudnúť ani na linoryt, to sa mi veľmi páči. I keď, kedysi ma bolela z toho ruka, ale dnes mi to už ide. Ešte sa chcem naučiť aj rôzne techniky maľovania,“ hovorí s nadšením.

Veľká česť!

Lucinka sa nám dokonca pochválila hneď niekoľkými úspechmi, na ktoré je právom hrdá. „Spolu s kamarátmi sme do súťaže vyrobili plagát pre Bardejov. Bolo tam veľmi veľa návrhov a oni nás vybrali, a to bolo veľké prekvapenie a veľká česť! A potom nás pozvali aj na vernisáž. A to bola veľká sláva a zážitok,“ spomína Lucinka.

Pochválila sa tiež pohľadnicou pre Bratislavu či psíkmi na odznakoch a „Pozor! Ešte aj brošničku Murko! Na to nezabudnem, ako sa to ťažko kreslilo, aby bol kocúrik tak pekne zamotaný,“ spomína a na záver odkazuje:

„Správajme sa k sebe pekne a keď máme talenty, nebojme sa ich ukázať!“

Tvorbu Lucinky a jej kamarátov môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame a ak sa vám niektorý z produktov bude páčiť, môžete si ho dokonca kúpiť TU.

„Vďaka podpore Programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021, môžeme zo značky Hento Toto budovať inovatívny model pracovnej a sociálnej inklúzie. Podarilo sa nám rozšíriť tím, vytvoriť nové produkty, zrealizovať workshopy, výlety za umením a nadviazať spoluprácu s rôznymi osobnosťami z umeleckého sveta.“ dodáva Oreský.

