8. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Ako vám doma visí toaleťák? 130-ročný patent je dôkazom, ako to má byť správne Máme ho doma všetci. No nepoužívame ho rovnako. Jeho správne odvíjanie však odhaľuje ilustrácia z roku 1891.

Ľudia sa dokážu pochytiť azda na všetkom. Je možné, že aj vy ste sa doma pohádali s rodinou či partnerom pre tak bizarný dôvod, akým je toaletný papier. Poťahovať ho správne zhora alebo zospodu? To je otázka!

Až na Antarktíde

V niektorých domácnostiach prevísa koniec spredu a zhora, no u susedov si ho zase možno nevedia predstaviť ináč ako tak, že koniec visí zozadu rolky.

V minulosti zavialo otázku jeho správneho použitia až do ďalekej Antarktídy. Informuje o tom portál IFL Science.

Tak či inak?

„Obe strany majú svoje vysvetlenie a zdôvodnenie. Skupina ľudí, ktorá ho odmotáva spredu, hovorí o tom, že takýto spôsob je hygienickejší,“ informuje tamojší portál.

Druhá skupina dáva do pozornosti fakt, že práve ich odmotávanie je zase oveľa praktickejšie. Jej vyznávači si to pochvaľujú a tvrdia, že zároveň sa do roliek toaletného papiera toľko nezamotávajú domáci miláčikovia.

Správne použitie

Pozrime sa na patent výrobku, ktorý nám rýchlo odhalí dizajn, a teda aj samotné užívanie.

Bol to práve Joseph C. Gayetty, ktorý verejnosti v roku 1857 predstavil vôbec prvý balený toaletný papier. Tu však nekončíme. Patent na perforovaný toaletný papier podal v roku 1871 Seth Wheeler, a potom opäť v roku 1891.

Ilustrovaný patent z roku 1891 jasne poukazuje na odvíjanie toaletného papiera spredu. Nájdete ho na konci článku.

Tak či onak, vedomosť o správnom či nesprávnom použití nikomu nezníži rokmi zaužívaný komfort.

No už to nemusia byť len také obyčajné hádky. „Trhači zhora“ môžu na základe podloženej informácie argumentovať „trhačom zdola“.

Foto: ilustračné

Z akej strany ho ťaháte vy?



zhora 100% zospodu 0%

Seth Wheeler a jeho patent na perforovaný toaletný papier z roku 1891.

