15. február 2021 Milan Hanzel Šport Futbal TAKTO sa raduje Lucas Demitra z prvého gólu! Poslal ho do neba otcovi a dedovi, VIDEO

Prvý zápas a hneď sa trafil! Reč je o futbalistovi AS Trenčín Lucasovi Demitrovi, ktorý sa uviedol v premiére v mužskom tíme parádne.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Len 17-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu debutoval v základnej zostave AS v súboji proti Dunajskej Strede. Mládežnícky reprezentant Slovenska je veľkým talentom a zdá sa, že športové gény zdedil po otcovi Pavlovi Demitrovi.

Prišiel a skóroval

Meno Demitra bude už navždy spojené so slovenským hokejom, ale vyzerá to tak, že odteraz si treba mladého Lucasa všímať a rovnako sa legendárne priezvisko môže dostať do histórie futbalu. Lucas má totiž našliapnuté ku výbornej kariére. Potvrdil to aj pri remíze Trenčína s Dunajskou Stredou, keď jeho chvíľa prišla v 29. minúte. Podarilo sa mu streliť premiérový gól medzi mužmi.

Zhoda náhod je, že v drese Trenčína, síce hokejového, debutoval Pavol Demitra takisto v sedemnástich rokoch.

Slová Lucasa

Po zápase sa takto vyjadril k zápasu pre Orange Spor. „Škoda, že sme nevyhrali, ale určite potešil gól. Venujem ho otcovi a dedovi,“ povedal 17-ročný mladík.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

⚽ Lucas Demitra, 17 ročný krídelník sa vo svojom premiérovom zápase vo Fortuna lige hneď aj strelecky presadil, keď... Posted by Šport v RTVS on Sunday, February 14, 2021

Zdroj: Dnes24.sk