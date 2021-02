15. február 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu hádžu polená pod nohy a koho čaká osudová láska?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 15. - 21. februára?

Baran

V priebehu tohto týždňa budete môcť v zamestnaní trochu poľaviť. Zo strany vašich nadriadených nehrozia žiadne tlaky, takže všetky naplánované úlohy budete môcť riešiť v pokojnej atmosfére. V súkromí si dávajte počas pondelka pozor na úplne zbytočné, ale o to ostrejšie výmeny názorov s rodinnými príslušníkmi, a zvlášť s partermi. Energiu si ušetrite na stredu, ktorá bude naplnená láskou a nehou.

Býk

Máte pred sebou pracovný týždeň, počas ktorého sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, takže si budete môcť v príjemnej atmosfére plniť všetky povinnosti. Ostane vám tak viac priestoru venovať sa v súkromí vašim záľubám a koníčkom, na ktoré ste v poslednom období nemali čas. V priebehu štvrtku a piatku vám nebeská obloha praje v citovej oblasti vášho života, či už ste v dlhodobých vzťahoch, alebo si ešte len hľadáte lásku.

Blíženci

Tento týždeň je pre vaše znamenie doslova úžasný v pracovnej oblasti. Očakávajte pozitívne zmeny. Úspešne si budujete kariéru a vôbec, na čo len pomyslíte, sa vám podarí dotiahnuť k vašej spokojnosti. Rovnako tak aj v osobnom živote budete žať iba bohatú úrodu. Vy, čo ste v stabilných vzťahoch, tie si utužujete a upevňujete a vy, čo túžite po láske, určite počas víkendu neostávajte doma, ale vyberte sa niekam medzi ľudí.

Rak

V utorok a v piatok buďte v zamestnaní obozretní a opatrní, zvlášť ak plánujete podpisovať dôležité obchodné dohody alebo pracovné zmluvy. Ostatné dni sú dobré a prajné na všetky vaše projekty a plány. V oblasti citov a lásky máte pred sebou veľmi príjemný celý týždeň. Zvlášť od štvrtka by ste sa mali snažiť vašim partnerom prejavovať náklonnosť. Vráti sa vám to dvojnásobne. Počas víkendu očakávajte nejakú veľmi milú správu, ktorá bude dôvodom na oslavu.

Lev

Na pracovisku sa u vás v priebehu týchto dní nebude diať nič zvláštne. Bude to pokojný týždeň, čo vám moc nevyhovuje, pretože vám vyhovuje, keď okolo seba cítite akciu a neustály pohyb. Ušetrenú energiu si odložte hlavne na pondelok a utorok, pretože ju budete potrebovať. Počas týchto dní sa doma nevyhnete nedorozumeniam a hádkam, ktoré budete musieť hasiť. To sa vám podarí až cez víkend.

Panna

Aj v tento týždeň sa budete na pracovisku cítiť ako ryba vo vode, čo sa aj pozitívne odzrkadlí na vašich výkonoch a výsledkoch, ktoré vám pomáhajú aj v postupe na kariérnom rebríčku. K tomu všetkému sa dozviete aj pozitívne novinky. Podobne to bude aj vo vašom osobnom živote. Vaše stabilné vzťahy sa upevňujú a utužujú, užívate si veľa lásky a vy, nezadaní, ktorí túžite po vzťahu, nezostane bez neho. Spoznáte svojho životného partnera.

Váhy

Ak potrebujete trochu spomaliť a odpočinúť si, tak počas tohto týždňa si to budete môcť dovoliť, pretože u vás v zamestnaní bude pokoj a pohoda. Nemusíte sa obávať žiadnych neočakávaných udalostí, ktoré by od vás vyžadovali mimoriadne pracovné nasadenie. V osobnom živote je rovnako kľud a vo štvrtok a v piatok si budete s partnermi užívať príjemné spoločné chvíle plné lásky. Ostane vám ešte aj dostatok času na osobné záujmy alebo koníčky.

Škorpión

Rovnako ako počas minulého, tak aj v tomto týždni budete v zamestnaní pod veľkým tlakom a stresom, a k tomu všetkému naďalej pretrvávajú aj zlé pocity, že niekto z vašich kolegov sa vám snaží škodiť. Ale to všetko našťastie nemá na vaše dobré finančné zisky žiadny vplyv. V utorok a v stredu si s partnermi užijete veľa lásky a nehy, ale to sa zmení na ostré hádky už v piatok, pretože máte podozrenie, že sú vaše polovičky s niekým v tajnom spojení.

Strelec

V priebehu týchto dní sa budete na pracovisku snažiť robiť kariéru. Vaša snaha presadiť sa je veľká, ale aby ste dosiahli váš cieľ, budete si musieť poriadne vysoko vyhrnúť rukávy. Pôjde to totiž ťažko, ale našťastie, pôjde to. V súkromí máte pred sebou ozaj pokojné a príjemné dni, ktoré vo vás budú trochu evokovať určitý stereotyp. Preto sa chopte iniciatívy a pripravte pre celú vašu rodinu aspoň cez víkend nejakú zaujímavú aktivitu, ktorou sa dokážete spoločne zabaviť.

Kozorožec

Máte dostatok zaujímavej práce a aj v kariére sa vám darí. Ale cez to všetko ste nespokojní, pretože sa cítite finančne nedocenení za vaše dosahované výsledky. Začínate vážne uvažovať o zmene zamestnania. Ešteže v súkromí ste spokojní a aj všetko, čo sa týka vašej rodiny a partnerského spolužitia, je fajn. Využite nadchádzajúci víkend na niečo, čím by ste si zlepšili náladu ešte viac. Navštívte napríklad vašich priateľov.

Vodnár

Počas tohto týždňa zistíte, že na pracovisku máte okolo seba neprajníkov, ktorí sa snažia robiť všetko, čím by vás dokázali v očiach vašich nadriadených zhodiť. Ale k ich nevôli sa vám darí všetko zvládať a aj kariérne sa posúvate. V osobnom živote je v priebehu týchto dní všetko v poriadku. A ak máte potrebu si niečo dokázať v súvislosti s opačným pohlavím, tak to urobte, ale buďte opatrní.

Ryby

Aj pre vaše znamenie je tento pracovný týždeň pokojný a pohodový. Všetko, čo ste si naplánovali, sa vám darí dotiahnuť do úspešného konca a ešte vám ostáva čas na štúdium nejakej odbornej literatúry, ktorou si obohatíte doterajšie skúsenosti. V utorok si dávajte doma pozor na malé, ale o to ostrejšie výmeny názorov. No už cez víkend sa všetko upokojí a medzi vami a vašimi blízkymi opäť zavládne príjemná atmosféra.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk