Takýto je RITUÁL Čaputovej po príchode domov: Vitaj, prezuj sa a miláčik jej prinesie PAPUČE!

Zuzana Čaputová je zavalená pracovnými povinnosťami, ale aj ona si nájde čas na oddych. Väčšinou sa o jej relaxovaní či dovolenke dozvieme zo sociálnych sietí. Po jej boku stojí Juraj Rizman, s ktorým absolvuje väčšinu voľných chvíľ.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Dědeček opäť za volantom? Slováci idú puknúť od jedu! Je to HOAX, odkazuje polícia

V rodine našej hlavy štátu má svoje miesto aj štvornohý pes Leon. Ten jej robí nielen radosť, ale aj príjemnú spoločnosť po návrate z práce domov. „Vitaj a prezuj sa.“ Toto je každodenný uvítací rituál nášho Leona. Prinesie papuču, potom druhú," opísala Čaputová na Instagrame.

„A áno, niekedy pokračuje aj s lodičkami, ktoré som si práve vyzula. Ešte to nemá dotiahnuté do dokonalosti… V každom prípade ho to nikto neučil, ale vie, ako veci fungujú,“ pokračovala prezidentka.