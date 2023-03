3 Galéria Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk OZNAM na dverách ambulancie pobúril ľudí: Lekárka tvrdí, že má svoje DÔVODY Čas, kedy prídete na vyšetrenie, nie je časom realizácie samotného úkonu. To v skratke stojí na dverách istej ambulancie v Trnave. Zisťovali sme, ako to vysvetľuje lekárka. 15. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

15. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín OZNAM na dverách ambulancie pobúril ľudí: Lekárka tvrdí, že má svoje DÔVODY Čas, kedy prídete na vyšetrenie, nie je časom realizácie samotného úkonu. To v skratke stojí na dverách istej ambulancie v Trnave. Zisťovali sme, ako to vysvetľuje lekárka.

Internetom sa v týchto dňoch začala veľmi rýchlo šíriť fotografia, na ktorej vidieť dvere ambulancie s oznamom: „Čas, na ktorý ste objednaní, je časom, od kedy sa na vyšetrenie začína čakať. Neznamená čas realizácie vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.“

Tieto dve vety vyvolali na sociálnych sieťach hotovú lavínu. Redakcia Dnes24.sk zistila, že predmetný oznam visí na dverách endokrinologickej ambulancie v Trnave. Lekárky, ktorá v nej ordinuje, sme sa pýtali na stanovisko.

Nerobíme s mandarínkami

„Pacientov objednávame bez poplatku a ten nápis je tam vlastne preto, lebo veľakrát sme sa dostali do krízovej situácie, keď nám pacienti trieskali na dvere a búchali po hodinkách, že oni sú objednaní. Keby sme robili s mandarínkami, nie je čo riešiť, ale my robíme s ľuďmi, že? Niekto potrebuje viac času, niekto menej a niečo sa vyskytne aj akútne. Pacient vie, že nemusí prísť na ôsmu, že mu stačí prísť na jedenástu a vybavíme ho do hodiny, ako je objednaný,“ vysvetlila pre Dnes24.sk endokrinologička, ktorej totožnosť poznáme, ale pre množstvo búrlivých reakcií na internete meno neuvádzame.

Môžu za to pacienti a korona

Endokrinologická ambulancia vyvesila aj ďalší oznam, v ktorom vyzýva pacientov, aby sa v prípade nedostavenia odhlásili telefonicky alebo osobne, pretože „na objednávku čakajú iní pacienti.“

„Uvítala by som, keby tí pacienti, čo neprídu, sú objednaní a ani nezrušia termín, keby sa trošku nad tým zamysleli, že to je neseriózne k ostatným pacientom. Potom sa čudujeme, že sú dlhé čakacie doby. Covid narušil všetko. Niektorí neprišli, lebo sa báli, ďalší boli v karanténe, iní boli chorí,“ ozrejmuje lekárka.

„A je naozaj pravda, že keď sa neodhlási termín, tak potom nech sa ľudia nečudujú, že tá neúcta k iným robí tie dlhé čakacie doby,“ odkázala pacientom.

Slovákov oznam rozdelil

Oznam sa objavil aj na facebookovom profile Nekŕmte nás odpadom a ľudí rozdelil na dva tábory. „Ľudia vnímajú ten čas ako čas, kedy majú byť vyšetrení, tak nech teraz z toho necúvajú a nevyhovárajú sa. V Nemecku, keď príde, tak aj berú na ten čas, takže tam sa to dá? A na Slovensku nedá?,” pýta sa Paulína.

„Ľudia si to vyšetrenie predstavujú ako v Kauflande pri pokladni. Objednáva sa, to áno, ale ani lekár nevie s akou diagnózou príde pacient pred vami a aký dlhý čas sa mu bude musieť venovať, a to už nastáva čas, keď ľudia egoisticky šomrú na koľkú boli objednaní… Počkajte, ak bude návšteva spoplatnená, garantujem, že polovica z nich si to rozmyslí a nebude potrebovať vyšetrenie. Lekárov nieto, budú radi, keď budú mať ku komu ísť,“ myslí si iná Slovenka.

Takýto oznam podľa komentujúcich vraj nájdeme aj v ďalších ambulanciách: „To je takto napísané na niekoľkých ambulanciách, kam chodievam pravidelne na vyšetrenia. V niektorých čakávam aj 3 hodiny od času, na ktorý som objednaná. Ale keď prídem a položím kartu neskôr, tak sa mi stalo, že bol problém ma vyšetriť. Bola som preobjednaná. Skoro ma vtedy tam vystrelo. Nemám na to slov. Bohužiaľ, je to realita,” opísala svoje skúsenosti na inom ambulantnom pracovisku ďalšia pacientka.

„Rozumiem aj sestričke, ktorá ten oznam tam musela zverejniť. A rozumiem aj nasrdeným pacientom v čakárni. No nas*ani sme jeden na druhého, pritom sme na tej istej strane… U mojej doktorky je na dverách vyvesené – že objednaný termín je len orientačný, že ďakuje za pochopenie,” napísal Maroš a domnieva sa, že za problémom je nedostatok zdravotníkov a lekárov.

