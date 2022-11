Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Tisíce Slovákov pracujú z domu: Aké výhody prináša firmám prechod do cloudu? S príchodom pandémie sa zmenil aj pracovný trh. Desaťtisíce Slovákov sa z kancelárií presunuli do obývačiek, čo firmám ušetrilo nemalé náklady. Podľa odborníka sa už tento trend nezmení. 19. november 2022 Technológie

Čo je to cloud a na čo je firme dobrý? Aké výhody a riziká prináša firme virtualizácia? Sú naše dáta v cloude bezpečné?

Práve o tom, čo je cloud a na čo sa dá využiť pri biznisových riešeniach, sa v technologickom podcaste Čaj o 4tej, ktorý pripravuje operátor 4ka, zameral Lukáš Koller, obchodný riaditeľ pre biznis segment spoločnosti SWAN.

Všetko zmenila pandémia

Spolu s pandémiou sa aj na Slovensku naplno ukázala sila home office. Firmy zrazu museli urýchlene riešiť možnosti pripojenia zamestnancov a riadenia spoločnosti na diaľku. Zvýšil sa počas tohto obdobia dopyt po službách virtualizácie?

„Cloudové služby dnes poskytujeme už vyše desať rokov. Dopyt pomaly s edukáciou trhu rastie a rastie a tie riešenia sú stále väčšie a zložitejšie. Je pravdou, že po nástupe pandémie firmy, ktoré dovtedy na podobný typ služieb nemysleli, tak dnes ich potrebujú. Potrebujú ich na to, aby vedeli zabezpečiť svojich zákazníkov, aby vedeli poskytnúť pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Dopyt sa zvýšil a zvýšil sa pomerne značne,“ prezradil Lukáš Koller zo spoločnosti SWAN, podľa ktorého pandémia zmenila náš pracovný život a už nikdy sa návyky nevrátia do obdobia pred covidom.

Stále častejšie sa tak (nielen) vo firemnom prostredí stretávame s pomenovaním cloud. Čo to vlastne je? „Cloud je pre každého niečo iné. Pre rezidenčných zákazníkov je cloud to, že si zdieľame fotky medzi zariadeniami, máme ich niekde uložené a nie sú priamo v nejakom zariadení. Sú to emaily, ktoré sú uložené v cloude a synchronizujú sa nám do počítača a do telefónu,“ opisuje cloud v živote bežného človeka Koller.

Cloud pre každého

Pri menších firmách môže mať cloud napríklad podobu virtuálnych serverov, na ktorých fungujú ich aplikácie, ktoré môže naraz využívať viacero ľudí, alebo sú využívané z viacerých miest. „Pre najväčších korporátnych zákazníkov, pre nich sú cloud virtuálne úložiská, virtuálny procesorový výkon, virtualizácia, operačné systémy, ktoré im spravujeme, databázy. Ten pojem cloud je naozaj veľmi široký,“ pokračuje Lukáš Koller s tým, že v prípade najväčších zákazníkov im vedia zabezpečiť kompletnú prevádzku všetkých ich systémov a samotné firmy sa tak môžu bez obmedzení sústrediť na svoje podnikanie.

TIP: Podľa Kollera je cloud cenovo výhodnejší ako prevádzka vlastných serverov.

Medzi často diskutované témy v prípade cloudových riešení je otázka bezpečnosti. Ako sú na tom dáta? Sú v bezpečí? „Dáta sú bezpečné. My do nich nevidíme. Tie dáta sú zašifrované. My sa staráme o ten systém, staráme sa o to, aby to celé bežalo, aby bežali operačné systémy. Konkrétne dáta zákazníkov nevidíme,“ ubezpečuje Koller.

Dáta na dvoch miestach

V prípade vlastného servera hrozí jeho poškodenie napríklad vytopením a podobne. Cloudové datacentrum je zabezpečené proti vode, požiarom a aj výpadkom elektrickej energie. Aj v tomto prípade SWAN myslel na bezpečnostnú poistku. „Naša platforma, z ktorej poskytujeme tieto služby, nie je na jednom mieste. Máme dve nezávislé miesta, z ktorých to poskytujeme. To znamená, že keby aj bola totálna katastrofa… Máme ešte druhú lokalitu, kde máme všetko odzálohované, a z ktorej vieme bežať v nejakom režime,“ dodáva Lukáš Koller, obchodný riaditeľ pre biznis segment spoločnosti SWAN.

Hlavné argumenty na prechod firmy do cloudu sú podľa Kollera vysoká dostupnosť služieb a ich škálovateľnosť a ekonomickejšia prevádzka.

Viac o cloudových riešeniach pre firmy sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

