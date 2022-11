Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Internet vecí nie je hudba vzdialenej budúcnosti: Život pomáha uľahčovať už DNES! Internet vecí - je to science fiction alebo realita, v ktorej žijeme bez toho, že by sme si to uvedomovali? 5. november 2022 Technológie

Internet vecí (orig. internet of things) je pojem, s ktorým sa budeme stretávať čoraz častejšie. Už dnes pomáha uľahčovať život vo viacerých oblastiach. Zaujímavú tému približuje technologický podcast operátora 4ka s názvom Čaj o 4tej. Detaily prezradil Ján Matiaska, vedúci produktového oddelenia v spoločnosti SWAN.

Hudba budúcnosti?

Predstavte si príklad, kedy chladnička zoskenuje svoj obsah, cez internet sama objedná chýbajúce potraviny a tie nám rovno pred prah doručí dron kuriérskej spoločnosti. Je to hudba vzdialenej budúcnosti?

„Dnes už ani nie, lebo tie inteligentné chladničky sú už dnes komerčne dostupné. Tak isto aj dodávateľské služby, alebo kuriérske služby realizované dronmi sú už v pilotnej prevádzke, prípadne miestami aj v limitovanej komerčnej prevádzke,“ povedal Ján Matiaska.

Čo to vlastne ten internet vecí (IoT) znamená? „Niekedy sa do internetu pripájali iba počítače, neskôr mobily, tablety a nemali sme potrebu to nazývať vecami, lebo nám to prišlo prirodzené. Neskôr, keď už sa začali pripájať napríklad tie inteligentné chladničky, smart televízie alebo vykurovacie kotle, tak sme hľadali nejaký termín, ako vlastne zastrešiť všetky tieto spotrebiče do jednej kategórie. Vyšlo nám, že veci, alebo z angličtiny things. Pod tento názov vieme schovať aj čokoľvek v budúcnosti, čo budeme chcieť pripojiť… Možno, že o veľa veciach dnes ešte ani nevieme, čo sa v budúcnosti bude pripájať. Takže táto oblasť bude stále rásť a rásť, boptnať a uberať sa novými smermi,“ vysvetľuje Matiaska.

Svoje riešenia internetu vecí ponúka aj spoločnosť SWAN. Aké projekty už realizovala pre zákazníkov? „Smart parkovanie, čo je podkategória Smart city. Máme riešenia, kde zbierame údaje z vodovodných šácht, máme riešenia, kde monitorujeme ovzdušie a dávame to do korelácie napríklad so znečistením dopravnými prostriedkami. Vieme identifikovať zdroje znečistenia. Máme aj kopu riešení, kde za zariadením je nejaká SIMka, ktorá komunikuje po 4G sieti,“ priblížil aktuálne zabehnuté riešenia Ján Matiaska.

Riešenia, ktoré pomáhajú už dnes

V posledných rokoch sa stále viac skloňuje pojem Smart city, do ktorého patrí aj vyššie spomenuté a dnes bežné Smart parkovanie. Ide o systém zložený z viacerých modulov.

Podľa Matiaska každý z nich pomáha šetriť ľudské a aj finančné zdroje.

Komunálne služby vďaka senzorom v odpadových nádobách nemusia posielať zamestnancov, ak sú nádoby prázdne.

Na internet vecí sa dá pripojiť napríklad aj svetelná signalizácia, ktorá môže vďaka senzorom automaticky reagovať na zahustenie dopravných tepien. Rovnako môže pomôcť šetriť náklady na verejné osvetlenie, kedy sa pouličné lampy nebudú zapínať v určitý čas, ale podľa hladiny svetla a viditeľnosti v okolí.

Zdá sa, že možnosti internetu vecí sú bezhraničné. Ďalšou vývojovou fázou by mohol byť tzv. „internet všetkého“. Tento koncept hovorí o prepojení vecí, ľudí, procesov a dát.

Viac o internete vecí sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

