Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com / CC0 1.0 Kupujete byt v novostavbe? TIPY, na čo sa zamerať pri výbere poskytovateľa internetu Novostavby rastú ako huby po daždi. Okrem vhodného zariadenia nového obydlia vyberáme aj poskytovateľa internetu. Ako sa pripojenie dostane až k nám do bytu? 12. november 2022 Technológie

12. november 2022 Technológie Kupujete byt v novostavbe? TIPY, na čo sa zamerať pri výbere poskytovateľa internetu Novostavby rastú ako huby po daždi. Okrem vhodného zariadenia nového obydlia vyberáme aj poskytovateľa internetu. Ako sa pripojenie dostane až k nám do bytu?

Na čo myslieť, ak si zariaďujeme byt v novostavbe a chceme v ňom mať kvalitný a dostupný internet? A na čo nezabudnúť, ak s developerom hovoríme o bytovej kabeláži? O internete a novostavbách sa v technologickom podcaste operátora 4ka s názvom Čaj o 4tej rozhovorila Katarína Házyová, odborníčka na túto tému zo spoločnosti SWAN.

Zohľadnite vlastné požiadavky

Pokiaľ kupujeme byt v novostavbe, často sa stretneme s tým, že v danom objekte je k dispozícii viacero dodávateľov konektivity. Na čo by sme si mali dávať pozor? Podľa Házyovej by si mal človek v prvom rade ujasniť, aké sú jeho priority pri výbere telekomunikačných služieb:„Pre niekoho to môže byť rýchlosť internetu, niekomu je dôležitý nejaký program, aby pozeral, pre niekoho to je cena, pre niekoho to môžu byť nejaké zmluvné podmienky. To znamená, že ideálne je zistiť si v rámci lokality, kde sa novostavba nachádza, akí sú tam dostupní operátori alebo si priamo v novostavbe zistiť, kto poskytuje služby a pozrieť si ponuky.“

Podľa odborníčky je dôležité si všetky dostupné ponuky dôkladne porovnať.

V prípade novostavieb sa SWAN snaží informovať o svojej ponuke rôznymi spôsobmi a reaguje aj na ponuku konkurencie. „V novostavbách majú zákazníci väčšinou pripravené nejaké špecifické kampaňové ceny.“ Zaujímavosťou je okrem vysokorýchlostného internetu (až 1 Gbps) aj televízna platforma, na ktorej si zákazníci pochvaľujú hlavne používateľskú prívetivosť. Ponúka napríklad vysokú kvalitu obrazu. Rovnako zaujme aj možnosť sledovania vysielania cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Spoločnosť investuje do technologických riešení, a tak sa kvalitou dorovnala najväčším hráčom na trhu. Navyše, po zlúčení SWAN a operátora 4ka, dostane zákazník všetky potrebné telekomunikačné služby od jedného poskytovateľa.

Moderné riešenie

Pri výbere konektivity sa môžeme stretnúť so skratkami FTTH a FTTB. Čo to vlastne znamená? „FTTB technológia je staršie technologické riešenie, ktoré sme využívali pri pripájaní novostavieb alebo lokalít, kde sme rozširovali našu optickú sieť. Tam optické vlákno končí za optickou prípojkou a ďalej je v bytovke vedená metalická štruktúrovaná kabeláž. Na rozdiel od FTTH technológie, kedy to optické vlákno končí až na hranici bytu, väčšinou v slaboprúdovom rozvádzači bytu. Ďalej sa už rovno napájame na bytovú kabeláž. Je to technologicky lepšie, najmodernejšie riešenie na telekomunikačnom trhu,“ ozrejmuje Katarína Házyová s tým, že v prípade FTTH ide o pasívne riešenie, pri ktorom nie je nutnosť pridávať externé zariadenie, ktoré by odčerpávalo ďalšiu elektrickú energiu.

Od prípojky až po byt

Ako sa vlastne do novostavby dostane pripojenie na optickú sieť? V prvom rade musí prísť k dohode medzi developerom a operátorom. Následne sa postupuje podľa aktuálnej fázy výstavby. „Najprv sa rieši optická prípojka. Keď už je postavená hrubá stavba, vtedy začínajú naše práce, ktoré robíme s inými profesiami na stavbe. Nie je tam z našej strany obmedzenie, nejaké normy, ktoré musíme dodržiavať. Vieme sa prispôsobiť tomu, ako novostavba bude vyzerať, ako si to projektový manažér novostavby predstavuje, čo sa týka ťahania našich káblov až po bytový rozvádzač,“ prezradila Házyová.

V novostavbách zväčša ponúka svoje služby hneď niekoľko operátorov. Štandardne si stavia svoju infraštruktúru každý zvlášť, no nie je to pravidlom. V niektorých prípadoch postavil kabeláž investor a zdieľajú ju viacerí operátori, resp. viacerí zdieľajú kabeláž jedného operátora.

Samotný budúci vlastník bytu v novostavbe nemá možnosť ovplyvniť, akí operátori budú v danej budove poskytovať svoje služby. Avšak developeri sa snažia o dohodu s viacerými operátormi, aby mali obyvatelia väčšie možnosti výberu.

Viac o pripájaní novostavieb do internetu sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk