29. október 2022 Technológie Dajte zbohom plastovým kartám: Cestu do mobilov si nachádzajú moderné eSIM Plastové SIM karty sú postupne vytláčané modernou elektronickou verziou. Čo to vlastne je eSIM a aké sú jej výhody?

So SIM kartou prichádzame do styku vždy, keď si kúpime nový mobilný telefón, alebo v prípade zmeny operátora. Kartu zasunieme do prístroja a viac sa o ňu nezaujímame. SIM karty však prešli zaujímavým vývojom a z veľkých kusov plastu sa postupne menili na menšie a menšie.

Ako sa postupom rokov zmenšovali SIM karty? Čo prináša eSIM a aké sú jej výhody oproti klasickej plastovej SIM karte? Čo sa stane, ak padne telefón s eSIM do jazera? Na odpoveď na všetky tieto otázky sa v technologickom podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov Čaj o 4tej, zameral Patrik Kollaroci, technický riaditeľ pre mobilnú sieť 4ka.

SIM kartu nevlastníte

V prvom rade si treba uvedomiť, čo to vlastne tá SIM je. „SIMka je vlastne modul, ktorým sa autentifikuje jednotlivý subsrciber, alebo používateľ mobilnej siete. Je to vlastne skratka, za ktorou sa skrýva anglický názov modulu pre identifikáciu používateľa pre prístup do siete,“ vysvetľuje význam skratky SIM Patrik Kollaroci a pokračuje: „SIMka má v sebe nahraté jedinečné kódy, ktoré sú neopakovateľné a mali by byť, alebo teda aj sú, neokopírovateľné. Obdobné kódy sú nahraté aj v jadre siete a pri prihlasovaní do siete sa to musí nejakým spôsobom stretnúť a sieť vie, že áno, toto je naozaj Roland, alebo Patrik, alebo akýkoľvek iný používateľ, ktorý sa prihlasuje do siete.“

Zaujímavosť: Vedeli ste, že SIM karta zostáva majetkom operátora a vám je len prepožičaná?

Zjednodušene by sa dalo povedať, že bez vloženej SIM karty je náš mobil iba akýsi drahý „fotoaparát“. V minulosti bolo hlavnou funkciou telefonovanie, dnes sa karta obrátila a „prvé husle“ hrá internet, sociálne siete, fotografovanie a podobne. Ako sa menil štýl využívania mobilného telefónu, menili sa aj SIM karty. Novinkou je tzv. eSIM, čiže elektronická SIM karta.

„Všetci poznáme SIMku vlisovanú v plastovom obale. Nachádza sa tam čip, ktorý je identický vo všetkých SIM kartách. Akurát ten plastový obal sa postupne zmenšoval. Najprv boli veľké SIMky, potom boli microSIMky, potom nanoSIMky,“ približuje postupný vývoj Kollaroci. S príchodom stále tenších telefónov, náramkov a hodiniek, sa však zmenšuje aj potrebný priestor na umiestnenie SIM.

„Prirodzene sa tak plastové SIMky zmenšovali a teraz máme dobu eSIM. Je to viac menej ten istý čip, ktorý sa nachádza v tom plaste, akurát tento čip je priamo osadený do plošného spoja uloženého v smartfóne,“ informuje Patrik Kollaroci s tým, že aj eSIM spĺňa rovnakú funkcionalitu, ako tradičná SIM karta. Podľa Kollarociho je eSIM ďalším príspevkom k moderným riešeniam, akým je napríklad bezdrôtové nabíjanie, kedy odpadne ďalšia vec, ktorú by používateľ musel vkladať do zariadenia.

Dôležité kroky

Čo sa však stane, ak telefón s eSIM napríklad utopíme v jazere? Pri starom type kariet, ak sme mali šťastie, stačilo SIM vytiahnuť a vysušiť. V prípade eSIM táto možnosť nie je. Ako postupovať? „Musím si zohnať náhradný telefón, ideálne s eSIM funkcionalitou. Musím sa skontaktovať so svojím mobilným operátorom, od ktorého si kupujem službu a vyžiadam si nový eSIMkový aktivačný kód, ktorý je v podobe QR kódu,“ prezradil Kollaroci s tým, že je to možno pracnejšie, no zároveň aj ekologickejšie, nakoľko QR kód môžeme dostať od operátora napríklad aj e-mailom.

Ako si aktivujeme eSIM? V prvom rade sa musíme s telefónom pripojiť na WiFi. Od operátora si kúpime eSIM službu. Dostaneme aktivačný QR kód, ktorý nasnímame do telefónu. Následne sa automaticky bezpečne kryptovanou formou nahrajú do eSIM čipu v mobile identifikačné kľúče a je hotovo.

Viac o moderných eSIM sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

