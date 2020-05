25. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej TO, čo dosiahol Hossa, sa v NHL nikomu nepodarilo: JEHO unikát je zachytený na VIDEU!

Bývalý hokejista Marián Hossa je doposiaľ jediným hráčom zámorskej NHL, ktorá sa tri roky po sebe dostal do finále súťaže, ale vždy s iným klubom.

Odchovanca trenčianskeho hokeja môžeme pokojne zaradiť medzi legendy najrýchlejšieho kolektívneho športu na svete.

Trikrát v rade

Okrem toho, že v prestížnej lige odohral viac ako 1300 zápasov, v ktorých strelil 525 gólov a na 609 prihral, má na konte tri Stanley cupy. No, a tie sú v hokejovom prostredí mimoriadne prestížne.

Zakaždým s iným klubom

V sezóne 2007/2008 sa sťahoval s priemerného tímu Atlanta Hawks do ambiciózneho Pittsburghu Penguins, s ktorým sa prebojoval až do finále. Tam však tučniaci podľahli Detroitu Red Wings a tešili sa zo zisku prestížneho strieborného pohára. O rok neskôr už bol hráčom práve tohto mančaftu. Lenže, ako naschvál, vo finále play-off nestačili práve na Pittsburgh.

Do tretice všetko dobré!

Našťastie, na tretí rok sa to už Hossovi podarilo. Prestúpil do Chicaga, ktoré to dotiahlo do samotného finále s Philadelphiou Flyers. Hráči Blackhawks sa radovali z titulu a šampiónov NHL, na čele s Mariánom. A práve túto cestu a pamätné okamihy slovenského hokejistu si pripomenuli v kanadskej televízii Sportsnet a prirpavili k tomu aj video.

Čo povedal po prvom Stanley Cupe?

V roku 2010 sa konečne dočkal strieborného pohára. No, a v lete počas dovolenky na Slovensku sa takto zdôveril o pocity. „Som nesmierne šťastný, že sa mi to. Vždy som o tom sníval. Vyhrať Stanley cup, to sú tie chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť,“ povedal Marián Hossa, ktorý musel kariéru ukončiť kvôli kožným problémom.

