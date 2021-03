Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky Do ulíc sa chystá INVÁZIA policajtov: Za čo všetko vám môžu napariť POKUTY? Od stredy 3. marca začínajú na Slovensku platiť nové, ešte prísnejšie opatrenia. Dohliadať na ich dodržiavanie bude vo väčšej miere aj polícia, dokonca budú muži zákona aj v civile! 3. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Keďže na Slovensku nemáme situácia ohľadom koronavírusu pod kontrolou, vláda sa rozhodla k tvrdšiemu lockdownu. Do kontrol dodržiavania sa vo väčšej miere zapoja aj policajné zložky.

Polícia hlási

„Od stredy 3. marca 2021 polícia nasadí všetky dostupné sily a prostriedky na kontrolu prijatých opatrení. Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície,“ píšu muži zákona na sociálnej sieti.

Polícia odkazuje občanom, že „dozor“ budú mať v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve.

Do služieb s policajtmi budú naďalej velení aj príslušníci ozbrojených síl SR.

Na toto sa zamerajú:

1. Miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (napr. lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupišťa, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a pod.),

2. Dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy),

3. Opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty.

Mastné pokuty

Pozor! To, že nedodržíte niektoré z opatrení, vás môže prísť poriadne draho. „Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva vám môže udeliť pokutu až do výšky 1 659 eur. Za nerešpektovanie opatrení môžete dostať v blokovom konaní pokutu až do výšky 1 000 eur. Môžu vám ju dať štátni aj obecní policajti,“ informuje portál tvnoviny.sk.

Stojí to za tisícku?

Reakcia policajného zboru na kontrolovanie opatrení je taká, že príslušníci berú každý prípad individuálne. Ak však niečo zo zoznamu zákazov porušíte, výška pokuty sa v blokovom konaní môže vyšplhať až na 1 000 eur! Príkladom je tento oznam polície: „Porušenie zákazu vychádzania, ak osoba nepreukáže výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade vám môže príslušník PZ uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na okresný úrad.“

Viac o tom, čo policajti kontrolujú, nájdete aj v tomto ČLÁNKU alebo na Facebooku polície.

FOTO: ilustračné

