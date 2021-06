Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Budú dvojnásobné rodinné prídavky? Návrh je na stole! Opozičný Hlas predstavil svoj lákavý návrh na výrazné zvýšenie rodinných prídavkov na každé nezaopatrené dieťa na 50 eur. Schváli to koalícia? 18. jún 2021 MI Politika

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Neustále vládne napätie a hrozba predčasných volieb burcujú opozíciu k čoraz výraznejšej aktivite. Peter Pellegrini najprv neúspešne presadzoval špeciálny jednorazový bonus 300 eur na každé nezaopatrené dieťa. Teraz prichádza so skromnejším návrhom – zdvojnásobenie rodinných prídavkov.

Na každé dieťa 50 eur

Rodiny s deťmi patria medzi skupiny najviac ekonomicky zasiahnuté pandémiou. Mnoho rodičov nemohlo normálne chodiť do práce, pretože sa museli starať o deti, ktoré riadne nenavštevovali školy a škôlky. Hlas-SD chce v parlamente predložiť návrh, ktorý by týmto rodinám aspoň čiastočne pomohol.

„Poďme zvýšiť rodinné prídavky na dvojnásobok. Rozpočet to unesie, dá sa to urobiť veľmi rýchlo. Nie je tam ani štipka politiky, len pomoc slovenským rodinám, ktoré si zaslúžia nejaké prilepšenie,“ uviedol Peter Pellegrini.

V praxi by to vyzeralo tak, že od septembra by štát vyplácal na každé nezaopatrené dieťa 50 eur. Dnes je táto dávka na úrovni 25 eur. Išlo by teda o dvojnásobok. Náklady na takéto zvýšenie by boli približne 300 miliónov eur. Hlas vyzýva koalíciu, aby tento opozičný návrh podporila.

Už raz neuspeli

Pellegriniho strana sa zjavne snaží získavať voličov aj prorodinnými témami, ktoré neboli také výrazné počas Pellegriniho vlády. Líder Hlasu zdôraznil, že nápad zdvojnásobiť rodinné prídavky už predkladali ešte ako poslanci Smeru len pár dní pred poslednými voľbami.

Takýto krok však vtedajšia opozícia označovala za zjavné predvolebné kupovanie voličov a preto vtedy poslanci legendárne zablokovali parlament, aby nebolo možné o návrhoch hlasovať.

Predstavitelia vládnej koalície na súčasný návrh Hlasu ešte nereagovali. Už v minulosti však viackrát ukázali, že takéto opozičné návrhy nemajú veľkú šancu prejsť. Vláda však zvyčajne vzápätí vyrukuje s vlastným a veľmi podobným riešením.

Len v máji parlament odmietol návrh Hlasu vyplatiť jednorazovo každému dieťaťu 300 eur. Vláda vzápätí odsúhlasila vyplatenie 330 eur každému dieťaťu z rodiny v hmotnej núdzi. Ešte na jeseň minulého roka Hlas navrhoval v parlamente zvýšenie pandemickej OČR. Koalícia to vtedy odmietla a túto zmenu schválila ako vlastný návrh až v apríli tohto roka.

Zdroj: Dnes24.sk