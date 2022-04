To, o čom sa dlho šuškalo, je definitívne: Elon Musk kúpi Twitter za ASTRONOMICKÚ sumu

Elon Musk kúpi sociálnu sieť Twitter. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Yahoo Finance.

Rada riaditeľov Twitteru v pondelok večer uviedla, že prijala Muskovu ponuku na kúpu v hodnote 44 miliárd USD (40,95 miliardy eur). Šéf Tesly a najbohatší človek na svete ponúkol za akciu Twitteru 54,20 USD v hotovosti. Musk chce po kompletnom prevzatí Twitter transformovať ako súkromnú spoločnosť.

Oznámenie ukončilo niekoľko týždňov špekulácií o ďalšom osude Twitteru, ktoré sa spustili po odhalení, že Musk kúpil veľký podiel v spoločnosti a stal sa jej najväčším akcionárom. Twitter sa po dokončení transakcie stane súkromne vlastnenou spoločnosťou.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means