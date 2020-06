To sa zrazu DEJÚ veci: Prečo sa Trnavčania pridali k "nenávidenému" SLOVANU?

View this post on Instagram

| PODPORUJEME MOŽNOSŤ HRAŤ PRED VÄČŠÍM POČTOM DIVÁKOV | 🔴⚫️👥 ————— FC Spartak Trnava podporuje vyhlásenie futbalového klubu @skslovanbratislava , v ktorom vyzýva kompetentných, aby vo väčšom rozsahu povolili návštevy futbalových zápasov, v závislosti od kapacity jednotlivých štadiónov 🏟 🔻🔻🔻 Futbal je hrou, ktorá sa hrá pre ľudí a len vďaka nim môžeme existovať. Ak chceme ešte vstať z kolien, tak jedine s pomocou fanúšikov na tribúnach. Kluby, ktoré majú silnú fanúšikovskú základňu, majú aj moderné štadióny, ktoré dokážu spĺňať prísne hygienické kritériá. Apelujeme preto na kompetentné orgány, aby povolili vstup fanúšikov v závislosti od kapacity jednotlivých štadiónov a podľa vývoja situácie v potrebných intervaloch postupne zvyšovali percento divákov. ✍🏼