Kuzminová vyšla s pravdou von: KEDY mala počas úspešnej kariéry najväčšiu RADOSŤ?

View this post on Instagram

Aky je rozdiel medzi aktivnym sportovcom a byvalym sportovcom? Pred tym platilo pravidlo: KONIEC TRENINGU = RADOST 🥳 ... A teraz: MAM CAS NA TRENING = RADOST 🤪😂 #summertraining2020 #fischerrollerskis #Slovakia #DuklaBanskaBystrica #viessmannslovensko #Tipos #SmeJedenTim #iClinic #TWDsk #KOVAL&spol. #adidasslovakia #fischerracefamily #YokoTeamPilot #GarminSk Photo 📸 by #DanielKuzmin 👌 ———————————- Какая разница между активным спортсменом и бывшим спортсменом?🤔 Раньше: Конец тренировки= РАДОСТЬ; Теперь: Появилось время потренироваться-есть повод для РАДОСТИ😂💪 А какие эмоции у Вас вызывают тренировки?