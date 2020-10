1. november 2020 MI Zo Slovenska Tohtoročná LYŽOVAČKA bude iná. Načo sa treba pripraviť?

Niektoré lyžiarske strediská už majú vypracované vlastné COVID-semafory, podľa ktorých budú prispôsobovať protipandemické opatrenia. Zatiaľ však nie je jasné, či vôbec otvoria.

Vývoj šírenia koronavírusu na Slovensku nedáva veľkú nádej, že sa do začiatku lyžiarskej sezóny vráti všetko do normálu. Na svahoch sa zvyknú stretávať stovky ľudí a v radoch pred lanovkami sa dokonca tlačia hlava-nehlava. V niektorých krajinách už vláda komunikuje plány, ako to bude v zime vyzerať. Na Slovensku je ticho.

Počkáme a uvidíme

Redakcia Dnes24 zisťovala, či vláda už v predstihu pripravuje rôzne scenáre fungovania lyžiarskych stredísk na Slovensku v závislosti od epidemiologickej situácie. Podľa toho by sa potom mohli včas zariadiť aj prevádzkovatelia, majitelia hotelov a aj samotní lyžiari.

Ministerstvo dopravy, pod ktoré lyžiarske strediská patria, žiadne takéto plány nechystá. „Ich prevádzku, ako aj fungovanie napr. občerstvenia a skibarov musí určiť Úrad verejného zdravotníctva na základe vývoja pandemickej situácie u nás,“ uviedol pre Dnes24 hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf.

Zároveň dodal, že zatiaľ nemajú informáciu o tom, že by lyžiarske strediská mali byť zatvorené. Ak však bude aj v decembri platiť zákaz zhromažďovania viac ako šiestich osôb, je jasné, že stovky lyžiarov na jednom mieste môžu byť problém.

Na horské zimné strediská sú naviazané desaťtisíce pracovných miest. Hovorca ministerstva dopravy aspoň ubezpečuje, že ak by ostali bez práce, štát im pomôže. „Pripravovaná schéma pomoci pre cestovný ruch sa dotýka aj prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov, teda budú jej oprávnenými žiadateľmi.“

Vlastný COVID-semafor

Redakcia Dnes24 oslovila niekoľko lyžiarskych stredísk s otázkami, ako sa chystajú na nadchádzajúcu sezónu a či v spolupráci s vládou a hygienikmi pripravujú konkrétne scenáre fungovania. Odpovedal iba hovorca spoločnosti Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.

V tatranských strediskách sú optimisti, ale pripravujú sa aj na striktné opatrenia. Keďže ministerstvo dopravy im zatiaľ nedalo žiadne záväzné usmernenia, zobrali veci do vlastných rúk.

„V spolupráci so združením prevádzkovateľov lanoviek a vlekov LAVEX sme pripravili vlastný návrh COVID semaforu," informuje Galajda. Sú v ňom opatrenia týkajúce sa prevádzky lanoviek, reštaurácií, klientskych centier i lyžiarskych škôl.

„Návrh bol pripravený tak, aby sa jednotlivé opatrenia dali podľa vývoja situácie uvoľňovať alebo sprísňovať.“ A čo na to kompetentné úrady?

„Navrhovaný COVID-semafor sme predložili príslušnému ministerstvu, rezort ho odprezentoval hlavnému hygienikovi, ale zatiaľ bez reakcie,“ dodáva hovorca Tatry Mountain Resorts.

Online skipasy, prekryté nosy

Detaily protiepidemických opatrení na svahoch ešte nie sú známe, pretože je to stále len návrh, ktorý musia schváliť hygienici a v konečnom dôsledku zrejme aj vláda. Ale aspoň niečo sa už dá predpovedať.

„Dôležitá bude prevencia, riadenie kapacity ski resortov, s tým súvisiaci predaj skipasov možno výlučne online a v neposlednom kroku garancie,“ vymenováva Galajda.

To znamená, že ak si lyžiari kúpia v predstihu skipassy a zimné pobyty, môžu si byť istí, že „v prípade nepredvídaných okolností bude možné skipasy či pobyty bez problémov prebookovať na iné termíny.“

Ľudia z odvetvia zimných športov sa budú snažiť presvedčiť Matovičovu vládu i hygienikov, že „lyžovanie na čerstvom horskom vzduchu, s prekrytím nosa a úst, pri dodržiavaní preventívnych opatrení je rovnako bezpečná aktivita ako akákoľvek iná vonkajšia športová aktivita.“

Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk upozorňujú, že napríklad v Rakúsku sa vláda stavia k tomu tomu problému inak. „O lyžiarskej sezóne rakúska vláda komunikuje už v predstihu, rovnako aj o zásadných opatreniach, ktoré sú už dnes známe a nastavili napríklad limity týkajúce sa apres-ski.“

