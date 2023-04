Zdroj: pixabay.com TREND či bizarná výchova? Mamičky prebaľujú a dojčia 5-ročné deti, iné si pochvaľujú TOTO Každá generácia matiek vychováva po svojom. No niektoré najnovšie trendy sú, povedzme, na zamyslenie. 9. apríl 2023 Magazín

Vyzerá to tak, že trendy vo výchove detí sa menia. Zatiaľ čo niektoré mamičky privádzajú na svet deti s dokonalou vizážou, iné sa rozhodli vychovávať svoje potomstvo inak.

5-ročné s plienkami

Herečka Kristen Bell je hrdou matkou, no nedávno sa otvorene priznala k tomu, že zatiaľ čo jedna z jej dcér začala chodiť samostatne na toaletu priskoro, druhá sa do toho príliš nehrnie. „Každé dieťa je iné. Mojej najstaršej dcére (vtedy ako 21 – mesačné dieťa poz. red.) sme navrhli, aby použila nočník a už sme ju potom nemuseli prebaliť do ďalšej plienky.“

No druhá dcérka sa plienok nechce vzdať: „Momentálne má moja najmladšia dcérka päť a pol roka – stále je v plienkach.“

Herečka sa priznala pre týždenník OK!

Keď plienky vôbec netreba

Medzi mamičkami sa stáva čoraz populárnejšia aj takzvaná bezplienková komunikačná metóda. Tá spočíva v tom, že dieťa sa neprebaľuje do plienok. Ako to funguje v praxi?

Metóda je založená na vzájomnej komunikácií medzi dieťaťom a rodičom, pričom rodič sa naučí vopred rozpoznávať signály svojho dieťatka.

Túto metódu si pochvaľujú niektoré celebritné mamičky. Hrdo sa k nej hlásia napríklad seriálové hviezdy ako Alicia Silverstone či Mayim Bialik. Herečka, známa z kultového filmu Batman a Robin, opísala, že naučiť dieťa na nočník nebolo vôbec náročné: „Je to také úžasné. Je to také ľahké. Keď som kŕmila syna, naraz šiel do kúpeľne na záchod. Keď sa zobudil zo spánku, vybral sa tiež do kúpeľne,“ opísala Alicia Silverstone pre portál Wonder Wal.

Niektoré ženy zase dojčia svoje 5-ročné deti. Istá mamička vysvetlila, prečo v tom bude ďalej pokračovať. Viac na druhej strane.

