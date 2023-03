Šokujúce VIDEO: Talent či hazard? Len 3-ročný chlapec sa premával SÁM na luxusnom FERRARI

Má len tri roky, no hračky vymenil za športové Ferrari. Chlapček s menom Zayn Sofuoğlu však neozstal pri detskom elektrickom autíčku alebo ako fanúšik na športovej tribúne.

„1000 koní pod kontrolou na trati,“ stojí v popisku na jeho Instagrame, ktorý spravujú pravdepodobne jeho rodičia. Video, ako sa chlapček z Turecka preháňa na pretekárskom okruhu, je senzáciou internetu.

Ako vidieť na videu, Ferrari bolo upravené a okrem pedálov prešla zmenou sedačka a riadiaca páka. Tak či onak, najmladší pretekár stihol okrem jazdy odštartovať lavínu reakcií ohľadom jeho veku a bezpečnosti.

This kid is going places! Incredible talent! 👏🤯



📹 x @/ zaynsofuoglu on IG pic.twitter.com/GambCgWyLO